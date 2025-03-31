Трамп совершит первый зарубежный визит: куда отправится и в чем интересная деталь, - Axios

Поездка, вероятно, может состояться в мае

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую аравию. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом.

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на два официальных лица в США. Отмечается, что поездка может состояться в мае текущего года.

Источник, знакомый с планами сообщал, что одной из обсуждаемых дат визита Трампа изначально было 28 апреля. Однако поезду на этот день отложили. Еще один знакомый источник рассказал, что на данный момент Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая.

"Возможность международных поездок президента рассматривается. У нас пока нет конкретного плана, и мы предоставим этому информацию, когда она станет официальной", — сказал представитель Белого дома.

Символично, что Саудовская Аравия активно помогает США выступить посредником в прекращении огня между Россией и Украиной в трехлетней войне. Источник, осведомленный о запланированном визите, сообщил, что саудовцы хотят, чтобы визит состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной.

При этом, пока остается неясным, проведет ли Трамп встречу с лидерами арабских стран региона в Саудовской Аравии, как делал это в мае 2017 года, либо же после этого он отправится в другие страны регионы.

Стоит добавить также, что недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать встречу Трампа и Владимира Путина в Саудовской Аравии. Однако конкретики в этом вопросе пока нет.

Издание напоминает, что первая зарубежная поездка Дональда Трампа во время предыдущего президентского срока тоже состоялось в Саудовскую Аравию. Нынешнее решение американского лидера отправится вновь туда в рамках первого зарубежного визита, свидетельствует о том, насколько тесными стали отношения между администрацией Трампа и странами Персидского залива, особенно когда речь об экономической сотрудничестве и инвестициях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп серьезно настроен на то, чтобы пойти на третий президентский срок. При этом сейчас количество президентских сроков для одного лица ограничивает 22-я поправка к Конституции США, согласно которой никто не может быть президентом больше двух раз.