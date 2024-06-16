"Будущее РФ решается без её участия": эксперт подвел итоги Саммита мира и рассказал, как ответит Путин

Путин своими заявлениями накануне старта самиита лишь подтвердил осознания патовости ситуации на поле боя

Саммит мира в Швейцарии завершился позитивными результатами для Украины. Россия теперь будет этому противодействовать.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил тот факт, что подписантами итогового коммюнике Саммита стало большинство участников. По его мнению, даже среди не подписавших коммюнике есть те, кто не столько не поддерживают Украину, но которые не хотят настолько открыто портить отношения с Россией.

"И с этими странами продолжится работа", — пишет он.

Он также подчеркнул важность самого мероприятия ведь это первый саммит такого уровня, первая встреча в рамках настолько открытого объединения стран мира ради мира в Украине, по условиям Украины.

"А не РФ, заявление президента которой были высмеяны и проигнорированы. Фактически, Путин своими истеричными заявлениями накануне старта самиита мира в Швейцарии лишь подтвердил осознания патовости ситуации на поле боя и негативную перспективу дальнейшего продолжения войны для самой же россии. И его истерика никого не впечатлила, а на фоне консолидации вокруг Украины, попытки продвинуть свои условия и своё виденье "мира" выглядели смехотворно", — говорит Коваленко.

Теперь же, считает Коваленко, Россия будет стараться навязывать свою позицию, условия и пытаться отвечать симметрично, создавая видимость международной поддержки.

"Будет стараться навязывать свою позицию и условия, организовывать свои "саммиты мира", привлекая союзников, типа Китая, Бразилии, возможно Ирана и Северной Кореи. Шутка, конечно, но близкая к реальности как никогда.

Однако была Тегеранская конференция… Ялтинская конференция… Потсдамская конференция… И ни в одной из них не принимала участие страна-агрессор. Так и сейчас – будущее России решается без участия россии", — резюмирует он.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал восемь главных заявлений Зеленского на саммите мира.