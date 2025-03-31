Трамп пообещал Зеленскому "большие проблемы": в чем причина

Вспомнил американский президент и о НАТО

Соглашение о полезных ископаемых может быть не подписано. По словам Дональда Трампа, якобы президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от этого.

Президент США заявил, что главе государства не следует этого делать, потому что такой шаг будет иметь серьезные неприятные последствия. Об этом президент США сказал в разговоре с журналистами, пишет Reuters.

"Он пытается выйти из соглашения по редкоземельным полезным ископаемым, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", — заявил Трамп.

Вспомнил Трамп и о НАТО

Кроме того, он вновь заявил, что США против вступления Украины в НАТО, невзирая на такие стремления Зеленского.

"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", — сказал Дональд Трамп.

Соглашение о полезных ископаемых – что известно

США представили Киеву новый проект соглашения, предусматривающий почти полный контроль американцев над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины без гарантий безопасности. К тому же в новом соглашении по недрам нет ни слова о деньгах для Украины. Что нужно знать о соглашении о полезных ископаемых – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Зеленский подтвердил, что Украина получила документ. У Трампа не скрывают, что ждут от Украины скорого подписания нового соглашения, однако проблема в том, что украинская сторона наверняка не сможет принять выдвинутые условия.

Ранее "Телеграф" писал, что президента США Дональда Трампа "очень сильно разозлили" комментарии Владимира Путина о "необходимости отстранения от власти" президента Украины Владимира Зеленского. Теперь глава Белого дома грозится ударить по российской нефтяной отрасли.