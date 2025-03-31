Парламент или президент: кого будут выбирать украинцы первым после войны

В течение месяца после окончания военного положения ЦИК должен объявить о проведении выборов

Проведение выборов в Украине сделала невозможным полномасштабная война России против нашего государства. Однако на фоне переговоров по ее завершению между Россией, Украиной и США этот вопрос снова становится актуальным.

Как рассказал в интервью "Украинской правде" глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, действующее законодательство предусматривает четкие алгоритмы проведения выборов после завершения военного положения. Однако из-за последствий полномасштабной войны эти процедуры требуют существенной корректировки.

"Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения требуется больший период времени, чем определенный законодательством", — отметил Диденко.

По действующим нормам, в течение месяца после окончания военного положения ЦИК должен объявить парламентские выборы, а сам избирательный процесс должен занять 60 дней. Что касается президентских выборов, то Верховная Рада должна принять решение об их назначении в течение месяца, а избирательный процесс в этом случае длится 90 дней.

На вопрос, достаточно ли одного месяца для подготовки демократических выборов, которые будут соответствовать международным стандартам, глава ЦИК ответил: "Видимо, что нет. Все это понимают".

Согласно действующему законодательству, если ничего не изменится, сначала должны пройти парламентские выборы, а затем президентские. Однако этот вопрос имеет свои нюансы и будет зависеть от принятия специального закона об особенностях проведения послевоенных выборов.

"Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в том законе предусмотрят, можно будет более конкретно говорить о сроках", – подытожил Олег Диденко.

Ранее "Телеграф" также сообщал, во сколько Украине обойдутся выборы. Это недешевое удовольствие.