Хотел быть ближе к народу, но что-то пошло не так: Путин опозорился во время визита в Якутск (видео)

Не обошлось без вмешательства охраны

Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Якутск решил пообщаться на улице с местными жителями. Но эта затея закончилась конфузом.

Во время посещения местного стадиона он подошел к толпе, что собралась рядом. В это время неизвестный мужчина крепко схватил Путина за руку.

В ситуацию пришлось вмешаться охране диктатора. Один из телохранителей схватил мужчину и освободил руку Путина.

Стоит отметить, что сразу после этого он со свитой покинул это место. По данным местных СМИ, общение Путина с жителями Якутска не было запланировано.

Напомним, 18 июня во время прилета Путина в Якутск местные жители видели как минимум один истребитель Су-30СМ, сопровождавший его самолет. Это первый подтвержденный визуально случай с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 июня Путин должен посетить в Северную Корею (КНДР) с двухдневным "дружественным государственным визитом". Сообщается, что в Пхеньяне будет подписан ряд важных документов.

Отмечается, что одной из главных целей визита есть взаимовыгодный обмен. Россия ожидает поставок баллистических ракет малой дальности, снарядов, боеприпасов, запчастей к системам вооружения из КНДР в обмен на еду.