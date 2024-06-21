"Лучше президентства": Лукашенко признался, что ему снятся соски (видео)

И позавидовал дояркам

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, часто становящийся мемным персонажем, выдал очередную "басню". Он заявил, что ему снится, как он держит коров за соски (дойки — Ред.) и доит их.

В сети уже публикуют видео, где картофельный фюрер ходит по одному из отечественных молочных комбинатов, и рассказывает, что "президентство чепуха, вот где настоящая работа".

"Лучшей работы нет, запомните. Я это все прошел, и знаю. Мне снятся ночью сейчас люди с которыми я работал, животные. Я их дою, ухаживаю. Ужас. Лучшей работы, чем здесь (на комплексе — Ред.) нет. Президентство это чепуха », — сказал Лукашенко.

По его словам, наиболее интересна работа в сельском хозяйстве, ведь там есть живые люди, животные и общение с ними. Во время визита на животный комплекс Лукашенко общался с персоналом, нахваливая их работу и уверяя, что от всей души завидует их труду.

Картофельный фюрер также рассказал, что у него дома 11 коров, и каждая из них в сутки дает около 40 л молока.

В сети уже хохочут с этих слов Лукашенко, спрашивая, возможно, он уже на пенсию собрался.

Напомним, что недавно Лукашенко обвинил белорусских евреев в коррупции. В Израиле ответили, назвав картофельного фюрера антисемитом.

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп-переговорщик раскрыл тайну отношений Лукашенко и Владимира Путина, президента России.