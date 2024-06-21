Тревожный звонок? В Беларуси началась "внеплановая проверка" Вооруженных Сил

Армия Лукашенко будет бряцать оружием у границ

В пятницу, 21 июня, в Беларуси началась внезапная проверка армии с участием воинских частей, подразделений сил специальных операций, артиллерии, ракетных войск, сил противовоздушной обороны.

Внеплановая проверка будет проводиться на приграничных полигонах в Брестской и Гомельской областях. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

"Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО", ― пишет пресс-служба Минобороны РБ.

В ведомстве отчитались об плане проведения этой проверке. Сначала войска отработают вопросы оперативного занятия назначенных районов, их подготовку, организацию охраны и обороны. На первом этапе также планируют отработать заступление на дежурство.

После этого войска выполнят учебно-боевые задачи. Ведомство не конкретизировало их. Но указало места проведения "проверки" ― в Брестской и Гомельской областях. Это приграничные районы.

Эти области граничат с Украиной

Внеплановая проверка Вооруженных сил РБ выглядит как тревожный звонок. Брестская область граничит с Украиной и страной НАТО Польшей. Гомельская область тоже граничит с Украиной, а также с Россией.

Авторы проекта Беларускі Гаюн, который занимается мониторингом военной активности на территории Беларуси, предположили, что кроется за внеплановой проверкой ВС РБ. Аналитики считают, что таким образом пытаются ответить на якобы "наращивание группировки украинских военных" у общей границы.

"Учитывая географию проверки, можно предположить, что проверка является "ответом" на якобы наращивание численности украинской военной группировки на границе с Беларусью", ― пишет Беларускі Гаюн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после встречи Путина и Лукашенко в мае в Беларуси активизировались российские войска. Буквально за несколько дней туда РФ направила боевые вертолеты.