"Лукашенко не знал о вторжении": нардеп Шевченко о знакомстве с диктатором и о том, чего он хочет сейчас

Беларусскому "лидеру" не нужна эскалация и втягивание страны в войну

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет завершения войны в Украине. РБ могла бы присоединиться, если бы с самого начала Россия прорвала стратегический фронт. Поскольку этого не произошло, втягивание в конфликт Беларуси не нужно.

Об этом народный депутат Евгений Шевченко рассказал "Телеграфу" в интервью: "Я рисковал жизнью, где мой "Герой Украины"? Нардеп Шевченко о переговорах с Лукашенко, конце войны и русском языке".

"Конечно, хочет. Он же живет через призму экономики. Он понимает, что хотя ему война и дала плюс, но есть опасность: эскалация и втягивание Беларуси в конфликт. А он этого очень не хочет. Тут ведь вопрос в чем: Лукашенко думает, что если бы русские прорвали стратегический фронт, то Беларусь бы точно присоединилась. Но у Путина не получилось… Это как тотализатор. Вот будет играть одесский "Черноморец" и "Ювентус". Вы на кого сделаете ставку?", — сказал Шевченко.

Он получил ответ от журналиста, что тот очевидно поставит на "Ювентус". Тогда нардеп объяснил, что имел в виду таким сравнением:

"В том-то и суть. Когда вы — "Ювентус", то все за вас будут, а как только вы становитесь "Черноморцем"… Никто не хочет поражения".

Также Шевченко заявил, что у Лукашенко есть свое мнение и ошибочно думать, что он под Путиным. Именно это позволяет ему не поддаваться на уговоры диктатора по полноценному открытию фронта со стороны Беларуси.

"Это ошибочно думать, что Лукашенко под Путиным. Я бы сказал, что иногда даже наоборот", — говорит собеседник.

При этом остается факт, что 24 февраля 2022 года с территории Беларуси заходили российские войска. По словам Шевченко, Лукашенко не знал об этом.

"По моим данным, Лукашенко не был проинформирован. У них были учения, его в известность не поставили. Если бы Лукашенко действительно знал, зачем бы ему в полпятого утра звонить Путину? Он бы себе спал спокойно, зная, что все согласовано", — пояснил нардеп.

Шевченко рассказал, что поддерживал Лукашенко еще в 2020 году.

"Я его поддержал, когда были выборы в Беларуси в 2020 году, и его начали хейтить. У нас это привело к Майдану, а там к "майдану" все шло. Хотя я был на Майдане с самого начала. Я стал антимайдановцем, потому что стал государственником. Я против всего, что разрушает государство", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Евгений Шевченко объяснил свое заявление насчет возможности открытия российско-белорусского второго фронта.