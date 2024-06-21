"Краще за президентство": Лукашенко зізнався, що йому сняться соски (відео)

І позаздрив дояркам

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який часто стає мемним персонажем, видав чергову "байку". Він заявив, що йому сниться, як він тримає корів за соски (дійки — Ред.) і доїть їх.

У мережі вже публікують відео, де картопляний фюрер ходить по одному з вітчизняних молочних комбінатів, і розповідає, що "президентство чепуха, от де справжня робота".

"Кращої роботи немає, запам'ятайте. Я це все пройшов, і знаю. Мені сняться вночі зараз люди з якими я працював, тварини. Я їх дою, доглядаю. Жах. Кращої роботи, ніж тут (на комплексі — Ред.) немає. Президентство то чепуха", — сказав Лукашенко.

За його словами, найцікавіша робота у сільському господарстві, адже там є живі люди, тварини та спілкування з ними. Під час візиту на тваринний комплекс Лукашенко спілкувався з персоналом, нахвалюючи їх роботу і запевняючи, що від щирої души заздрить їх праці.

Картопляний фюрер також розповів, що у нього вдома 11 корів, і кожна з них на добу дає приблизно 40 л молока.

У мережі вже регочуть з цих слів Лукашенка, питаючи, чи можливо він вже на пенсію зібрався.

Нагадаємо, що нещодавно Лукашенко звинуватив білоруських євреїв у корупції. В Ізраїлі відповіли, назвавши картопляного фюрера антисемітом.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп-переговорник розкрив таємницю відносин Лукашенка та Володимира Путіна, президента Росії.