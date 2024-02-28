Искали важные данные: в Британии разгромили российскую шпионскую сеть

Шесть граждан Болгарии шпионили в интересах российских террористов по меньшей мере с середины 2020 года.

Правоохранительные органы Великобритании сообщили о разоблачении российской шпионской сети. Она состояла из шести граждан Болгарии, которые шпионили в пользу российского террористического режима.

Об этом сообщил британский телеканал Sky News. Речь идет о четырех мужчинах и двух женщинах, которые собирали в интересах российских террористов информацию, имея целью "нанести вред безопасности и интересам Великобритании".

Один из обвиняемых уже находится под стражей. Это 37-летний гражданин Болгарии Тихомир Иванов Иванчев, проживавший в Эктоне на западе Лондона. Иванчев превратил свой дом в центр шпионской сетки; 28 февраля он должен предстать перед судом.

"Подозреваемый был идентифицирован и арестован в результате расследования, проведенного после предыдущих пяти арестов в этом расследовании, и вместе с Королевской прокуратурой предъявлены обвинения", — сказал каналу руководитель Управления по борьбе с террористами Доминик Мерфи.

Перед тем, как задержали Иванчева, в Британии были арестованы еще пять граждан Болгарии. Известны их имена – это 46-летний Орлин Русев, 42-летний Бизер Джамбазов, 32-летняя Катрин Иванова (эта троица была задержана еще в августе 2023 года), 32-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. Они собирали в интересах российских террористов информацию с августа 2020 по февраль 2023 – то есть начали свою шпионскую деятельность еще до вторжения РФ в Украину. Суд над агентами россиян начнется в октябре 2024 года и продлится четыре месяца.

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