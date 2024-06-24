"Скучный бред": Джонсон "проехался" по Фараджу из-за его позиции относительно войны в Украине

Никто не "ткнул медведя палкой"

Обвинения соучредителя партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджела Фараджа Запада в провокации России относительно начала войны против Украины не остались без внимания бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он грозно "проехался" по нему и назвал позицию британского политика "очередной кремлевской пропагандой".

Об этом Джонсон написал в своем аккаунте в Х. Он подчеркнул, что слова Фараджа "приторный аисторический бред".

"Никто не провоцировал Путина. Никто не "ткнул медведя палкой". Народ Украины подавляющим большинством голосов в 1991 году проголосовал за то, чтобы стать суверенной и независимой страной. Они имели полное право добиваться как членства в НАТО, так и членства в ЕС", – подчеркнул экс-премьер.

По его словам, за агрессию России против украинского государства в 2014 и 2022 годах несет ответственность только один человек – диктатор РФ Владимир Путин. И никогда "западные провокации" не были проблемой, особенно последние 30 лет. Основная проблема, по мнению Джонсона, слабость Запада перед лицом российской агрессии.

"Пытаться переложить вину на других — это морально отвратительно и является популяризацией путинской лжи", — добавил Джонсон.

Заметим, что столь бурную реакцию вызвала статья Фараджа в The Telegraph. Ведь, по его словам, последние 10 лет говорят о том, что Запад играет на руку Путину, давая ему повод сделать желаемое.

"Еще в 2014 году, когда ЕС впервые предложил Украине соглашение о вступлении, я сказал в своей речи в Европейском парламенте, что "в Украине будет война". Почему? Потому что расширение НАТО и Европейского союза давало Путину повод, который он не мог игнорировать". С тех пор я неоднократно давал понять, что если тыкать российского медведя палкой, не удивляйтесь, если он ответит…», — подчеркнул автор.

Ранее "Телеграф" писал, что у Путина снова заговорили о "мирном предложении". Были заявления и по Крыму с Дагестаном.