Как выглядит многоэтажка в Броварах после российского удара дроном (фото)

Спасатели эвакуировали жителей дома и деблокировали людей в одной из квартир

В ночь на 22 декабря российские БПЛА атаковали Украину, в ряде регионов звучала воздушная тревога. В Броварах под Киевом обломки беспилотника упали на многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. В результате попадания обломков БПЛА в 00:30 загорелась кровля и лифтовой в 25-этажном жилом доме в городе Бровары.

Спасатели провели эвакуацию жителей дома и сумели деблокировать людей в одной из квартир.

Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров, жертв и пострадавших нет. ГУ ГСЧС Украины по Киевской области публикует фото последствий удара.

Силы обороны Украины в ночь на 22 декабря зафиксировали несколько групп ударных беспилотников. Они летели в направлении Житомирской области. В 00:45 был объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве. А уже в 01:33 мониторинговые каналы сообщили о том, что БПЛА зафиксированы в Николаевской области. Они двигались в южном направлении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 20 декабря, российские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону. Появились видео момента жестокого обстрела Херсона.