В Кривом Роге на остановке дети обнаружили опасную находку из России (фото)

Оружие оборудовано ударным детонатором, срабатывающим при столкновении с препятствием

Украинцы продолжают находить опасные предметы в людных местах. В этот раз чрезвычайное событие произошло в Кривом Роге — дети обнаружили настоящий гранатомет на остановке общественного транспорта.

21 декабря вечером на Старовокзальной остановке в Центрально-Городском районе Кривого Рога среди кустов они заметили подозрительный предмет. Он впоследствии оказался росссийским гранатометом РШГ-2. Об этом сообщает местное издание "Свои".

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и спасатели. Правоохранители подтвердили, что найденный предмет – это действительно российский одноразовый гранатомет РШГ-2. По предварительной информации местного издания "Свои", гранатомет мог быть оставлен военнослужащими как трофейное оружие.

Что известно о РШГ-2

РШГ-2 (реактивная штурмовая граната-2) – это российский одноразовый гранатомет, применяемый для поражения живой силы и легкобронированной техники. Это оружие способно пробивать броню толщиной до 6 миллиметров и поражать цели на расстоянии до 150 метров.

Гранатомет состоит из пусковой трубы, прицельных устройств и боевой части. Его общая длина составляет около метра, а вес – примерно 2,7 килограмма. РШГ-2 оборудован ударным механическим детонатором, который срабатывает при столкновении с препятствием.

Особенностью этого оружия является то, что оно предназначено только для одного выстрела. После использования пусковая установка не подлежит перезарядке и утилизируется. РШГ-2 активно используется в боевых действиях из-за простоты конструкции и относительной надежности.

Это не первый случай в Кривом Роге, когда опасное оружие попало в руки детей. Ранее "Телеграф" писал, что дети нашли и взорвали гранату.