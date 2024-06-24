Ніхто не "ткнув ведмедя палицею"

Звинувачення співзасновника партії "Реформувати Сполучене Королівство" Найджела Фараджа Заходу у провокації Росії щодо війни проти України не залишились без уваги колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Він грізно "проїхався" по ньому та назвав позицію британського політика "черговою кремлівською пропагандою".

Про це Джонсон написав у своєму акаунті в Х. Він наголосив, що слова Фараджа "нудотна аісторична маячня".

"Ніхто не провокував Путіна. Ніхто не "ткнув ведмедя палицею". Народ України переважною більшістю голосів у 1991 році проголосував за те, щоб стати суверенною і незалежною країною. Вони мали повне право домагатися як членства в НАТО, так і членства в ЄС", — підкреслив експрем'єр.

За його словами, за агресію Росії проти української держави у 2014 і 2022 роках несе відповідальність тільки одна людина — диктатор РФ Володимир Путін. І ніколи "західні провокації" не були проблемою, а особливо останні 30 років. Основна проблема, на думку Джонсона, слабкість Заходу перед обличчям російської агресії.

"Намагатися перекласти провину на інших — це морально огидно і є популяризацією путінської брехні", — додав Джонсон.

Зауважимо, що таку бурхливу реакцію викликала стаття Фараджа в The Telegraph. Адже, за його словами, останні 10 років свідчать про те, що Захід грає на руку Путіну, даючи йому привід зробити бажане.

"Ще 2014 року, коли ЄС уперше запропонував Україні угоду про вступ, я сказав у своїй промові в Європейському парламенті, що "в Україні буде війна". Чому? Тому що розширення НАТО і Європейського союзу давало Путіну привід, який він не міг ігнорувати". Відтоді я неодноразово давав зрозуміти, що якщо тикати російського ведмедя палицею, не дивуйтеся, якщо він відповість…", — наголосив автор.

Раніше "Телеграф" писав, що у Путіна знову заговорили про "мирну пропозицію". Були заяви і по Криму з Дагестаном.