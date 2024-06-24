"Венгры злятся": Украина получит первый транш замороженных активов РФ, названа дата и размер

Транш важен тем, что он станет первым, который впоследствии перерастет в регулярный поток денежных средств

Первый транш от замороженных российских активов может быть выделен Украине уже сегодня, 24 июня. Он будет состоять из 1,4 миллиарда долларов.

Об этом пишет Politico. Журналисты ожидают, что это объявит главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел Евросоюза, которая прямо сейчас проходит в Люксембурге.

Издание отмечает, что данный транш важен тем, что он станет первым, который впоследствии перерастет в регулярный поток денежных средств. Венгрия, вероятно, не сможет его блокировать, как это было с выплатами за украинское оружие в рамках Европейского фонда мира.

Как это будет работать: сверхприбыли будут направляться через страны-члены, которые будут работать как агенты-исполнители, то есть будут закупать продукцию, которую Украина указала как приоритетную. По словам трех дипломатов, страны, избранные для получения транша, включают Германию, Чехию и Данию. Ожидается, что Италия, Латвия, Румыния и Швеция будут нести ответственность за следующий транш весной 2025 года.

Несколько европейских дипломатов рассказали журналистам, что решение обойти вето Венгрии разозлило венгров. Теперь Будапешт может ужесточить свое вето на Европейский фонд мира в размере 6,6 миллиарда евро. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на поддержку Украины.