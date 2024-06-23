Путин накуролесил: Украина может получить помощь от еще одной страны, но есть условие

Вряд ли в Кремле ожидали таких последствий

Недавно российский диктатор Путин посетил КНДР, чем разозлил власть Южной Кореи. Эта страна может оказать военную помощь Украине, но есть условие.

Это произойдет, если РФ передаст высокоточное оружие Северной Корее. В таком случае официальный Сеул предоставит Киеву летальное оружие, о чем заявил советник по нацбезопасности офиса президента Южной Кореи Чан Хо Чжин, пишет Yonhap.

Южная Корея может предоставить Украине военную помощь из-за визита Путина в КНДР

Путин накуролесил, поехав в Пхеньян. Из-за его встречи с Ким Чен Ином и подписания документа о военном сотрудничестве в Южной Корее уже отреагировали. Советник офиса президента отмечает, что окончательное решение будет принято с учетом действий РФ.

"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия. Останется ли для нас "красная линия", если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?" – сказал Чан Хо Чжин.

России теперь придется постараться, чтобы улучшить отношения с Южной Кореей. В частности, они зависят от того, как будет развиваться сотрудничество между РФ и КНДР.

"Если они хотят возобновить и продвинуть корейско-российские отношения вперед, я хотел бы еще раз повторить, что российская сторона должна хорошо подумать (о сотрудничестве с КНДР — ред.)", — сказал советник офиса президента.

Чан Хо Чжин сказал, что Сеул пересмотрит свою позицию по поводу отправки Украине летального вооружения. Ранее Путин предупреждал власти Южной Кореи, что не стоит этого делать. По словам российского диктатора, это будет "очень большой ошибкой". То есть главным условием передачи оружия Украине являются поставки вооружения Россией в КНДР.

Отметим, ранее власти Южной Кореи вызвали российского посла в стране "на ковер". Ему вручили ноту протеста из-за поездки Путина в КНДР. Кроме того, было выдвинуто требование расторгнуть договор, заключенный между режимами.

Напомним, визит Путина в КНДР состоялся 19 июня. Российский диктатор вместе со своим северокорейским "коллегой" Ким Чен Ином подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Они договорились защищать страну-союзника в случае "агрессии против нее".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Путин собирает коалицию вокруг России. Именно об этом свидетельствует его поездка в КНДР. Однако в Белом доме обратили внимание на один немаловажный момент, где Кремль серьезно просчитался.