"Справедливый мир возможен": Зеленский рассказал, что будет делать Украина после Саммита мира

График уже составлен

Украина готовит конкретные шаги по тому, чтобы больше стран мира присоединились к итоговой декларации Саммита мира. На этом будет сделан акцент внешней дипломатии в летние месяцы.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении. По его словам, тема дальнейших шагов обсуждалась на специальном совещании 17 июня.

"Готовим присоединение государств к итоговому коммюнике Саммита. Готовим работу групп по пунктам Формулы мира, чтобы государства могли объединиться ради четкой конкретики, решений и планов тех действий, которые реально будут возвращать безопасность. Фактически сейчас уже есть предварительный график работы на летние месяцы", — сказал он.

По словам главы государства, темпы коммуникации с партнерами сохранятся на прежнем уровне.

Зеленский также отметил, что Украина никогда не хотела этой войны, а потому больше всех стремится к справедливому миру и теперь видит, что он возможен.

Как сообщалось ранее, в Швейцарии с 15 по 16 июня проходил Саммит мира. По словам президента Украины, его цель заключается в том, чтобы мировое большинство сделало конкретные шаги по решению вопросов связанных с ядерной и продовольственной безопасностью, а также по возвращению депортированных лиц, в том числе и похищенных россиянами детей.

Ожидается, что следующий саммит состоится спустя несколько месяцев, однако более точные сроки пока не называются.