Змова з ексрозвідницею та шпигунство? Що відомо про гучну справу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа

Ассанжа випустили під заставу через чотири роки увʼязнення

Засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж, якого після 1901 днів увʼязнення випустили під заставу, звинувачують у змові з Челсі Меннінг, аналітиком військової розвідки та активісткою, для поширення секретної інформації. Як наслідок, за попередніми даними, на WikiLeaks могли зʼявитись звіти про війну в Афганістані, бойові дії в Іраку та ув’язнених Гуантанамо на Кубі.

Ассанжу загрожувало до 175 років позбавлення волі за звинувачення. "Телеграф" зібрав інформацію про справу засновника відомого порталу.

Обвинувачення Джуліан Асанж почув у квітні 2019 року і з того часу перебував у Тюрмі Його Величності Белмарш. Уряд США намагався екстрадувати його, але британські суди виступили проти. Так 17 травня 2019 року Amnesty International UK заявила: "Справа Джуліана Ассанжа — це справа, за якою ми уважно стежимо, але над якою активно не працюємо. Amnesty International не вважає Джуліана Ассанжа в'язнем совісті (людина, яку позбавили волі за її переконання, політичні погляди, релігію, етнічне походження, мову, сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність — ред.)".

Уже у травні 2019 та червні 2020 року уряд США звинуватив засновника WikiLeaks у порушенні Закону про шпигунство. За їхніми словами, він вступив у змову з хакерами.

Та через більш як 4 роки — 24 червня 2024 року — Високий суд Лондона випустив Джуліана Ассанжа під заставу на свободу. Майже відразу він відлетів до Австралії.

За даними Reuters, засновник порталу погодився піти на умови слідства та визнав винним себе за одним з 18 пунктів. Він погодився, що вступив у змову з метою поширити інформацію, пов’язану з національною безпекою. Проте у WikiLeaks поспішили заявити, що угоду ще не завершено офіційно.

Зауважимо, що прокурори міністерства юстиції США вимагатимуть для Ассанжа 62 місяці позбавлення волі. Стільки часу він вже провів у в’язниці суворого режиму у Лондоні. Суд на Північних Маріанських островах – неінкорпорованій організованій території Сполучених Штатів – маж ухвалити рішення 26 червня.

Ексрозвідницю Челсі Меннінг, з якою Ассанж нібито вступив у змову, було заарештовано у 2010 році за розголошення понад 700 000 конфіденційних документів, відео та дипломатичних телеграм на вебсайті. За словами обвинуваченої, вона пішла на розголошення даних, аби привернути увагу та спровокувати дебати про характер зовнішньої політики США. Та американські чиновники заявили, що витік поставило під загрозу життя людей.

Челсі Меннінг називають найбільшим інформатором порталу WikiLeaks.

Не перша судова справа

Судова справа про змову з Меннінг — не перша, яка вплинула на репутацію Ассанжа. Адже у 2012 році, коли він перебував на піку своєї популярності, Джуліану Ассанжу довелось ховатись в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією. Засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його до США.

Підставою для ордера стала справа про зґвалтування, порушена за заявою однієї з активісток WikiLeaks — громадянки Швеції, яка у 2010 році вступила з Ассанжем у статевий зв'язок. Вона стверджувала, що майже заснула, коли той вирішив зайнятися з нею сексом без презервативу, а за шведськими законами незахищений секс без взаємної згоди вважається зґвалтуванням.

Восени 2019 року шведські органи юстиції закрили справу проти Ассанжа, вважаючи зібрані докази недостатньо переконливими для пред'явлення офіційного звинувачення.

Раніше "Телеграф" писав, що у ході розслідування справи про "секретні документи" Пентагону з’ясувався цікавий момент про колишнього президента США Дональда Трампа.Йдеться про те, що той "зливав" зміст розмови з українським президентом Володимиром Зеленським третім особам.