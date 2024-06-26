Дело Ассанжа закрыто спустя годы: журналист признал себя виновным

Этим соглашением завершилась многолетняя судебная тяжба

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который накануне вышел под залог из британской тюрьмы строгого режима Белмарш, признал себя виновным. Его дело закрыто, он вышел из зала суда свободным человеком.

Как пишет Reuters, согласно соглашению с прокурорами Министерства юстиции США, он признал себя виновным в обнародовании военной тайны Соединенных Штатов. Дело Ассанжа официально прекращено. По условиям соглашения ему запрещено приезжать в США без разрешения.

Суд учел создателю Wikileaks отбытый 14-летний срок и постановил, что дальнейшего заключения не требуется. Ассанж вылетел на самолете домой – в Австралию. Общаться с собравшимися под залом суда своими сторонниками он не пожелал.

Он находился в британской тюрьме Белмарш с 2019 года. До этого Ассанж еще 7 лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, который предоставил ему политическое убежище.

Обвинения против основателя Wikileaks базировались на одной из самых больших утечек секретной информации в истории США. По данным следствия, с конца 2009 года в сговоре с аналитиком военной разведки и активисткой Челси Мэннинг, WikiLeaks под руководством Ассанжа обнародовал десятки тысяч секретных отчетов. В частности они касались войны в Афганистане, боевых действий в Ираке и заключенных в тюрьме Гуантанамо на Кубе. По совокупности статей ему грозило до 175 лет лишения свободы.

По словам адвоката Ассанжа, работа WikiLeaks будет продолжаться, "и господин Ассанж, я не сомневаюсь, будет постоянной силой свободы слова и прозрачности в правительстве". Он — мощный голос, который не должен умолкнуть, приводит его слова Тhe Guardian.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о деле Джулиана Ассанжа. Судебное дело о сговоре с Мэннинг — не первое, повлиявшее на его репутацию.