"Есть новая стратегия": в США рассказали, что поможет Украине победить РФ, однако есть и проблема

РФ мешает Украине восстанавливать экономику

Чтобы остановить Россию и лишить ее возможности продвигаться на востоке Украины, нужно применять определенную стратегию. В частности, нашему государству нужно использовать ближние огневые рубежи и наносить как можно больше экономического ущерба агрессору.

Об этом рассказал в Вашингтоне помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О’Брайен, пишет Укринформ.

"Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху", — говорит О’Брайен.

Он отмечает, что это предполагает лишение России возможности использовать ее огневые рубежи и мешать Украине восстанавливать экономику. Но это будет возможно только при достаточном обеспечении украинцев средствами ПВО и другими вооружениями, чтобы они могли вести свою борьбу в течение длительного периода.

"Тогда возникнет момент, когда Россия должна задуматься, может ли она продвигаться дальше", — добавил помощник Госсекретаря.

В то же время, по его словам, определение успеха Украины также заключается в том, чтобы она могла в конце концов контролировать свои международно признанные границы.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда не в восторге от решения США о помощи Украине. По его словам, предоставление нашему государству приоритета в вопросе поставки оружия проблематично.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал военную миссию НАТО в Украине, но есть весомый нюанс.