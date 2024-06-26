Действовало с начала 2022 года: США могут снять важное ограничение в отношении Украины

США запрещали своему персоналу находиться в Украине

В США рассматривают возможность отменить запрет на размещение в Украине американских военных подрядчиков. Это поможет ВСУ быстрее ремонтировать и восстанавливать свою боевую технику.

Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники. Источники издания говорят, что в Белом доме все еще работают над этой концепцией и президент США Джо Байден пока не утвердил ее.

При этом они говорят, что речь не идет об отправке американских военных. Однако, если решение будет утверждено, то впервые с начала российского вторжения Пентагон сможет давать контракты американским компаниям на работу на территории Украины, это включает в себя ремонт вооружения и техническое обслуживание оборудование, используемого ВСУ.

Ранее поврежденную технику приходилось вывозить в Польшу, Румынию или другие страны НАТО, чтобы там ее отремонтировать, что сильно усложняло логистику и делало этот процесс более длительным. В случае, если технику приходилось ремонтировать на месте, то помощь специалистов можно было получить лишь дистанционно.

Теперь же в Белом доме всерьез задумались о снятии части ограничений, чтобы подрядчики могли выполнять работу непосредственно в Украине.

Источники издания сообщают, что размещение подрядчиков не достигнет такого масштаба, как это было в Ираке или Афганистане, и в лучшем случае будет идти речь "от нескольких десятков до пары сотен человек".

Напомним, посол США в Украине в 2006-09 годах, вице-президент Американского института мира Уильям Тейлор дал прогноз, изменится ли поддержка Украины США после президентских выборов.