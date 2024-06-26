Справу Ассанжа закрито через роки: журналіст визнав себе винним

Цією угодою завершилася багаторічна судова тяганина

Засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж, який напередодні вийшов під заставу з британської в’язниці суворого режиму Белмарш, визнав себе винним. Його справу закрито, він вийшов із зали суду вільною людиною.

Як пише Reuters, згідно з угодою з прокурорами Міністерства юстиції США він визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці Сполучених Штатів. Справа Ассанжа офіційно припинена. За умовами угоди йому заборонено приїжджати до США без дозволу.

Суд врахував творцю Wikileaks відбутий 14-річний термін і ухвалив, що подальшого ув’язнення не потрібно. Ассанж вилетів літаком додому – в Австралію. Спілкуватися зі своїми прихильниками та пресою, які зібралися під залом суду, він не побажав.

Він перебував у британській в’язниці Белмарш із 2019 року. До цього Ассанж ще сім років переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні, який надав йому політичний притулок.

Звинувачення проти засновника Wikileaks базувалися на одному з найбільших витоків секретної інформації в історії США. За даними слідства, з кінця 2009 року у змові з аналітиком військової розвідки та активісткою Челсі Меннінг, WikiLeaks під керівництвом Ассанжа оприлюднив десятки тисяч секретних звітів. Зокрема вони стосувалися війни в Афганістані, бойових дій в Іраку та ув’язнених Гуантанамо на Кубі. За сукупністю статей йому загрожував до 175 років позбавлення волі.

За словами адвоката Ассанжа, робота WikiLeaks продовжуватиметься, "і пан Ассанж, я не сумніваюся, буде постійною силою свободи слова та прозорості в уряді". Він потужний голос, який не повинен замовкнути, наводить його слова Тhe Guardian.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про справу Джуліана Ассанжа. Судова справа про змову з Меннінгом — не перша, що вплинула на його репутацію.