"Дружити" проти Заходу: у КНДР хочуть створити свій аналог НАТО і заговорили про "червоні лінії"

Наразі незрозуміло, чи справді КНДР зібралася створювати альянс, чи просто вкотре кидається гучними заявами.

КНДР вкотре звинуватила Захід у "порушенні миру та стабільності" на Корейському півострові. У зв’язку з цим вона пропонує створити по всій Азії антизахідний союз.

Про це повідомляє північнокорейське пропагандистське видання KCNA. Зокрема, у Пхеньяні звинувачують США, Південну Корею та Японію у "неодноразових безрозсудних провокаціях".

"Регулярні тристоронні спільні військові навчання США, Японії та Республіки Корея ясно показують, що стратегія США щодо світового панування, спрямована на оточення та стримування незалежних та суверенних держав та забезпечення своєї військової гегемонії, вже перейшла червону лінію і тягне за собою дуже негативні зміни у світовому середовищі безпеки та геополітичної структури", — пише видання.

Влада КНДР вважає, що через це незалежні країни мають наростити свої оборонні можливості для самозахисту, а також запропонували їм співпрацю з метою протидії США та стримування "воєнного втручання".

"Розширення агресивного блоку США та їхніх васальних сил, а також ескалація військової конфронтації, що підривають мир і стабільність на Корейському півострові та в регіоні, безсумнівно, буде зупинено потужною та скоординованою протидією незалежних суверенних держав", — заявляють у КНДР.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін здійснив візит до Пхеньяну тиждень 18 червня. Там він і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство і зробили низку заяв.

Як відомо , Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР у липні 2022 року, після того, як Пхеньян визнав "незалежність" окупованих росіянами частин Донецької та Луганської областей.