Лучше полигона? Почему на самом деле КНДР хочет отправить свои войска в Украину

Армия КНДР – одна из самых многочисленных в мире

Северная Корея (КНДР — ред.) заинтересована в отправке своих войск на войну в Украину не по дружеским мотивам перед РФ. Ведь несмотря на тесное сотрудничество стран, КНДР все же преследует собственные цели.

И одна из них — получение практического опыта для своих военнослужащих. Об этом рассказала в эфире КИЕВ24 аналитик Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

"Северокорейский режим преследует одну-единственную цель — это выжить. В Северной Корее есть два важных козыря — это количество военнослужащих. Это одна из самых многочисленных армий мира. Второй козырь — ядерное оружие. Единственное, чего им не хватает, это опыт реальных боевых действий. Поэтому Северная Корея, скорее всего, заинтересована в том, чтобы отправить войска воевать на стороне РФ с целью получения такого опыта", — сказала Гриценко.

Она отметила, что наиболее вероятно, что именно КНДР проявила инициативу отправить своих солдат. Численность армии КНДР составляет около 3 млн активных военнослужащих и еще 600 тысяч в запасе, сказала аналитик.

Ранее "Телеграф" писал, что военный аналитик и офицер армии Израиля Игаль Левин заметил, что если КНДР все же отправит свои войска воевать на стороне РФ, то они займутся, скорее всего, сооружением укреплений.