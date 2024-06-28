Солдаты Ким Чен Ына будут воевать в Украине лопатами

Войска КНДР в Украине: спланированная ИПСО Южной Кореи или реальная опасность

Уже в июле Северная Корея готова отправить на оккупированные территории Украины свой военный контингент из инженерных войск. Такие новости на днях буквально взорвали мировое информационное пространство. Но что за ними стоит? Путин в ходе недавнего визита в Пхеньян действительно смог уговорить Ким Чен Ина напрямую вступить в войну или это очередной информационный вброс? А если коммунистические воины появятся на территории Украины, то как это повлияет на ситуацию на фронте?

В этих вопросах разбирался "Телеграф".

Корейский вброс?

Первоисточником информации о возможном появлении северокорейских военных в Украине был южнокорейский кабельный телеканал TV Chosun. Издание со ссылкой на неназванный источник в правительстве Южной Кореи сообщило, что в июле КНДР планирует отправить в Донецкую область масштабные инженерные силы и даже получит за это от России около 115 млн долларов.

Далее тему развил Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 26 июня. Впрочем, ISW также ссылается на вышеупомянутый телеканал из Южной Кореи.

С самого Пхеньяна подтверждения или опровержения резонансной информации не поступало, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что вообще не знает о чем речь.

Вместе с тем появилась реакция Пентагона. Представитель оборонного ведомства Пат Райдер, отвечая на вопросы журналистки, заверил, что если бы он отвечал за северокорейский военный персонал, то подверг бы сомнению решение отправлять свои силы как пушечное мясо в незаконную войну против Украины. Но! Подтверждение от Пентагона, что Пхеньян действительно что-то такое планирует, не прозвучало.

Следовательно, по словам экспертов издания, "кипиш" с северокорейскими военными в степях Донбасса очень смахивает на информационную операцию.

— Это все похоже на вброс. Ссылаются на пресс-конференцию официального лица США, где просто прозвучал вопрос журналистки. На основе этого некоторые западные СМИ сделали новости, которые уже понесли наши СМИ, — объясняет "Телеграфу" военный эксперт Михаил Жирохов.

— Первоисточник информации — южнокорейский телеканал. Он ссылается на неназванного чиновника. А это уже первый признак ИПСО или контролируемой утечки информации, – добавляет военный аналитик Дмитрий Снегирев, комментируя ситуацию "Телеграфу".

Меркантильные вопросы

Если это действительно вброс, то зачем Сеулу он нужен?

— Дело в том, что Южная Корея обеспокоена моментом сотрудничества России с КНДР. У нас продвигают тезис, что российский диктатор уехал в КНДР что-то просить. Напротив, он поехал давать: ракетные технологии и ядерные. Он уехал поднимать градус напряжения на Корейском полуострове. Поэтому распространение такой информации это возможность привлечь внимание западных партнеров к ситуации с военно-техническим сотрудничеством КНДР и РФ, которая угрожает Сеулу. То есть, получить дополнительное финансирование, политические и военные гарантии и рынки сбыта собственного оружия. 500 тысяч снарядов Сеул уже передал для нужд Украины через США. То есть они решают для себя меркантильные вопросы, отмечает Снегирев.

Военный аналитик напомнил, что подобные страшилки Южной Кореи звучали и раньше.

— Недавно от Южной Кореи звучала информация об отправке пяти миллионов снарядов для России производства КНДР. В настоящее время возможности американского ВПК (самого технологичного и модернового в мире) — 250 тысяч артиллерийских снарядов в год. То есть пять миллионов снарядов, это 20 лет работы американского ВПК. И это исключительно для нужд третьей страны, без учета собственных интересов, — говорит Снегирев.

Кроме того, не следует исключать, что вброс может быть от партнеров и даже самой России.

— Если эта информация идет из США, это элемент военного давления на нашу сторону, чтобы показать возможности расширения военного конфликта за счет третьей стороны — КНДР. Если телеканал связан с российской стороной, то это элемент давления на украинскую сторону. То есть, создается дополнительное информационное напряжение, — резюмирует Снегирев.

Ситуация lose-lose

Но допустим, что это не ИПСО. В таком случае, по словам экспертов, "вписываться" за РФ в первую очередь не выгодно самой КНДР.

— У Северной Кореи сейчас обостряется противостояние с Южной Кореей, Японией, США и ослаблять свою армию за счет отправки личного состава неправильно, и на это северные корейцы не пойдут. Одно дело почистить свои склады, где хранят неиспользуемые боеприпасы еще с 1953 года и отправить их в Россию, и совсем другое — отправлять личный состав. Это нереальная ситуация, – подчеркивает Михаил Жирохов.

Не так, чтобы очень нужны инженерные войска КНДР и самой Москве.

— 27 июня глава следственного комитета РФ Бастрыкин заявил, что на безграничных территориях РФ выловили 30 тысяч трудовых мигрантов, из которых 10 тысяч уже отправили строить инженерно-фортификационные сооружения. В таком случае разве нужны те северные корейцы, если РФ справляется и сама по себе? По информации Бастрыкина, только в Москву с января по апрель въехало 1,2 миллиона трудовых мигрантов. До этого по всей РФ их было 12 миллионов. Если выловят хотя бы 10%, это больше, чем достаточное количество, — добавляет Снегирев.

В то же время, появление солдат Корейской народной армии уже в Европе способно кардинально встряхнуть сознание, собственно, самой объединенной Европы, что для Путина не слишком привлекательная перспектива.

— Создание военного альянса между двумя величайшими диктатурами в мире, для цивилизованного мира может быть сигналом, что это угроза не только Украине, но и всему миру. Таким образом, подобная ситуация может привести к тому, что в Украине, скорее, появятся подразделения наших партнеров. Это была бы адекватная реакция, – объясняет "Телеграфу" директор по развитию Defense Express Валерий Рябых.

— У украинской стороны появляется возможность апеллировать к Сеулу относительно расширенного характера военно-технического сотрудничества без посредничества США. Фактически этим решением РФ и КНДР откроют ящик Пандоры. После визита Путина в КНДР прозвучали заявления из Сеула: если будет расширено сотрудничество РФ и КНДР, Сеул оставляет за собой право передачи военных технологий напрямую Украине. Поэтому если хоть один коммунистический воин появится в Украине, то РФ — хана. КНДР — сторона и участник войны, и мы можем апеллировать к западным странам по увеличению объемов помощи, — уверяет Снегирев.

Если это правда

Впрочем, в случае с тоталитарными режимами законы логики срабатывают не всегда. Начать войну в Украине для российского диктатора тоже была так себе идея, и тем не менее, Путин на это пошел. Поэтому вполне можно предположить, что Ким и Пу побратались дальше никуда (надгробия же лишь бы кому не дарят) и Пхеньян таки пришлет нам боевых коммунистов.

— Нельзя исключать, что договоренность между двумя диктаторами могла быть, — говорит Рябых.

В таком случае чем могут угрожать корейские инженерные войска Украине?

— Прямая инженерная поддержка Северной Кореи может освободить российскую боевую силу для операций вдоль линии фронта и помочь России расширить военную инфраструктуру и оборонные укрепления на оккупированной территории Украины, — отмечают в ISW.

Впрочем, отечественные аналитики относятся скептически к подобным прогнозам.

— Высвобождение части подразделений, которые не являются непосредственно боевыми, — малоэффективно, — отмечает Валерий Рябых.

Другая опасность – создание красными инженерными войсками системы подземных укрытий на оккупированных территориях. Действующая военная доктрина КНДР предусматривает наличие большого количества подземных построек для размещения живой силы и даже артиллерии. Эта тактика использовалась во время Корейской войны на полуострове и приобрела просто грандиозный размах. Впрочем, в украинском измерении это вряд ли сработает.

— Северокорейские солдаты будут подчиняться только северокорейским офицерам. А такой фактической интеграции в российские вооруженные силы быть не может. Не вижу, как это может быть реализовано. Кроме того, хотя Северная Корея заявляет, что весь народ — за династию Кимов, очень велика вероятность того, что эти корейцы разбежатся, как только попадут куда-то без контроля государства, — говорит Жирохов.

А если инженерные войска окажутся не совсем инженерными и Пхеньян пришлет боевые подразделения?

— Ситуацию на фронте это кардинально не изменит. Даже если это будет не инженерная, а военная миссия, то северокорейская армия, хоть и очень большая, однако реального опыта боевых действий не имеет. Представим, что по подразделению северокорейских солдат прилетает HIMARS. У них сразу возникает вопрос — а что они делают в 7 тысячах километров от дома, — подчеркивает Рябых.

Наконец, существует и проблема коммуникации, которая непременно возникнет между военными РФ и КНДР.

— Мы по меньшей мере пять лет отрабатываем нормативные процедуры, принятые в странах НАТО, да и то на некоторых этапах трудно найти общий язык. А когда две армии, разделенные языковым и управленческим барьером, не имеют единых подходов, их взаимодействие будет близко к нулю, — резюмирует Валерий Рябых.

— Может быть, что просто два десятка граждан Северной Кореи отправят в Донецк, они там будут отстраивать инфраструктуру и по всему этому сделают видосики, которые разбросают по федеральным телеканалам, — отметил Михаил Жирохов.

Глубина глубин взаимной интеграции двух диктатур станет точно известна только со временем, но следует помнить, что исторически Северная Корея уже имела мощного союзника, который в один прекрасный день просто развалился.