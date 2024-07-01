Росія налякана перспективою війни з НАТО: Москва вигадала небезпечну альтернативу

Терористична кампанія росіян – це путінська альтернатива повномасштабній війні з НАТО, виграти яку російські терористи не зможуть

Росія налякана перспективою воювати з країнами Північноатлантичного Альянсу напряму, розуміючи, що вона не зможе перемогти. Тому російські терористи роблять ставку на теракти, напади та провокації у країнах НАТО.

Про це пише CNN. За останній місяць, сказав виданню старший викладач оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона Род Торнтон, вже є низка нападів, які можна прямо або опосередковано пов'язати з російськими терористами.

Усі ці інциденти можуть виглядати незначними, але тільки окремо. Сукупно – це те, що підпадає під поняття гібридної війни. Наприклад, спроба підпалу автобусного гаража в Празі, підпали Музею окупації в Ризі, складу в Лондоні, торгового центру у Варшаві.

"У квітні поліція Німеччини заарештувала кількох людей, підозрюваних у плануванні вибухів і підпалів, а французька влада почала антитерористичне розслідування після затримання підозрюваного виготовлювача бомби, який був поранений унаслідок невдалого вибуху", – пише видання.

Торнтон вважає, що терористична кампанія росіян – це путінська альтернатива повномасштабній війні з НАТО, виграти яку російські терористи не зможуть. Російська військова доктрина вже давно передбачає уникнення прямої війни проти НАТО – але допустимими вважаються дії, які є недружніми, проте перебувають нижче порога війни. Росія намагається посіяти більше розбіжностей всередині НАТО – оскільки навіть тут вона не має чіткого плану.

Наприклад, зараз мета терористів – підірвати постачання західної військової допомоги Україні. В довгостроковій перспективі це може стати частиною підготовки РФ до більш прямої конфронтації.

"Ці гібридні операції є частиною військових зусиль Росії, спрямованих на послаблення рішучості Заходу підтримати Україну і підірвати єдність усередині Заходу. Росія проводить і проводила ці гібридні операції проти НАТО, Заходу і ЄС у тандемі зі спробами поліпшити свої звичайні військові можливості для можливого майбутнього конфлікту з НАТО", – сказала виданню Ніколь Волкова з Інституту вивчення війни.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на НАТО через п’ять років.

Останнім часом дедалі частіше від європейських лідерів звучать заяви про те, що Путін, вигравши війну в Україні, не зупиниться. Росія розширить географію своєї агресії на європейський континент і надалі. Тому тривогу б’ють не лише країни Балтії. Про можливу загрозу з боку Москви заявляли в Берліні, Стокгольмі та Лондоні. Вони вважають, що конфлікт із росіянами можливий протягом 2-8 років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів. У Путіна на цю мить виробляють зброю та боєприпаси понад наявні потреби для ведення загарбницької війни проти України.