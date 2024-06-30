"Пора начинать переговоры": экс-генсек НАТО оценил готовность Украины стать частью Альянса

Украина не сможет стать членом НАТО за день, но процесс вступления уже пора начинать

В настоящее время Украина уже соответствует требованиям для вступления в НАТО. Однако с ее принятием в Альянс все не так просто.

Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью N-TV. По его словам, присоединение не произойдет в один момент, однако процесс необходимо начинать уже в самом скором времени.

Он считает, что понадобится некоторое время, чтобы понять, какие именно условия еще надо выполнить перед вступлением, поэтому обсуждения стоило бы начать уже после проведения Саммита НАТО в Вашингтоне, который будет проходить с 9 по 11 июля.

"Сегодня Украина, пожалуй, самая подготовленная к войне страна в Европе. Оно (присоединение, — ред) могло бы послужить оплотом против агрессивной России. Принятие Украины в НАТО создаст новую архитектуру безопасности в Европе и проложит путь к более прочному и устойчивому миру на европейском континенте", — сказал он.

При этом Расмуссен не согласен с заявлениями о том, что Украину нельзя приглашать в НАТО пока длится война. Он отмечает, что это очень опасный аргумент, который дает российскому диктатору Владимиру Путину стимул затягивать свое вторжение.

"Поэтому я предлагаю направить приглашение. Как я уже сказал, это не означает, что вы станете членом в одночасье. Но это запустит процесс – тогда и посмотрим, когда будут выполнены условия", — сказал он.

Экс-генсек Альянса подчеркивает, что принятие воюющей страны в НАТО это вопрос непростой, но осуществимый, а вот конкретные условия необходимо обсуждать за "закрытой дверью" и не выносить их в публичное пространство.

Как сообщалось ранее, на саммите НАТО в Вашингтоне Украину не пригласят в Альянс. Однако Киеву будет предложено создать новую миссию со штаб-квартирой в Германии, которая будет координировать предоставление разносторонней помощи в долгосрочной перспективе.