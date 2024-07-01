Слетал в Москву и "исчез": появились новые загадочные подробности полета самолета ВВС Китая в РФ (карта)

Что привез борт россиянам, пока неизвестно

Загадочные рейсы китайского военно-транспортного самолета Y-20 продолжаются. После полета в Москву, цель которого остается неизвестной, 30 июля данный летательный аппарат вылетел из столицы РФ и "исчез".

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24. Речь идет о самолете ВВС Китая с бортовым номером 20248. Доставив неизвестный груз в Москву, данный летательный аппарат вернулся в точку откуда также загадочно появился. Таким образом самолет, появившийся буквально из "ниоткуда" снова вернулся в "никуда" и пропал с радаров.

Эта точка находится над территорией России вблизи села Дружба Алтайского края. При этом, по новой информации, борт все же объявился уже в Китае. Самолет появился над горами буквально "нигде" и пропал с радаров вблизи деревни Деревня Ванцзячжуан. Это последняя информация о загадочном борте. Она датируется вчерашним днем, 30 июля.

Напомним, что Y-20 — это первый китайский тяжёлый военно-транспортный самолёт, производства Сианьской авиастроительной промышленной корпорации. ОН отличается большой дальностью полета и высокой грузоподъемностью, являясь ведущим стратегическим оснащением ВВС НОАК. 29 июля один из таких самолетов КНР совершил загадочный полет в столицу РФ. При этом, официальной информации, что в РФ кто-то должен прилететь, не было.

На прошлой неделе самолет Y-20 ВВС Китая приземлился в аэропорту Минска в Беларуси. Однако в том случае известно, что воздушное судно доставило китайских военных, которые будут участвовать в параде ко Дню независимости Беларуси.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, российский правительственній самолет "судного дня" Ил-96-300ПУ вылетел из Москвы и направляется в Нью-Йорк. В последний раз официальные лица страны-агрессора летали в Штаты в июне 2023.