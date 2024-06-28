Оставил двойника в России и улетел в США? Новые детали загадочного полета "самолета Путина"

Официально в РФ об этом рейсе не сообщали

В среду, 26 июня, российский правительственный самолет Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летний отряд "Россия", бортовой номер RA-96019, совершил рейс в США. На этом самолете передвигаются исключительно чиновники России, включая самого российского диктатора Владимира Путина.

"Телеграф" выяснил, мог ли в тот день на борту самолета находиться сам Путин. Как известно, Ил-96 вылетел из Москвы в 9 часов утра по московскому времени.

Однако, согласно информации, размещенной на официальном сайте Кремля, у российского диктатора на этот день был запланирован ряд мероприятий. В том числе и публичных.

Так, Путин посетил Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в городе Сергиев Посад Московской области РФ. Об этом свидетельствуют и информация пресс-службы Кремля, и многочисленные сообщения российских СМИ. Также есть много фотографий, на которых можно увидеть Путина на территории этого монастыря.

Таким образом можно исключить вероятность того, что российский диктатор был на борту летевшего в США самолета. Единственным вариантом остается то, что в России его в то время заменял один из двойников, о существовании которых неоднократно писали СМИ.

Стоит отметить, что в российских СМИ до сих пор не появилось ни одного упоминания о том, кто мог посетить США и с какой целью. В российском правительстве также не анонсировали никаких визитов в США.

Что известно об Ил-96-300ПУ

Самолет Ил-96-300 принадлежит к летному отряду "Россия", обеспечивающему передвижение диктатора Владимира Путина внутри страны и за ее пределами. Он является главным президентским самолетом с 1996 года. Две буквы (ПУ) обозначают пункт управления. Указанный самолет, а именно RA-96019, был построен в 2003 году, специально для Путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский правительственный самолет Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летний отряд "Россия", бортовой номер RA-96019, который в среду, 26 июня, совершил рейс в США, продолжил путешествовать по Штатам.