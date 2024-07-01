Злітав до Москви і "зник": з’явилися нові загадкові подробиці польоту літака ВПС Китаю до РФ (карта)

Що привіз борт росіянам, поки що невідомо

Загадкові рейси китайського військово-транспортного літака Y-20 продовжуються. Після польоту до Москви, мета якого залишається невідомою, 30 липня цей літальний апарат вилетів зі столиці РФ і "зник".

Про це свідчать дані сервісу FlightRadar24. Йдеться про літак ВПС Китаю з бортовим номером 20248. Доставивши невідомий вантаж до Москви, цей літальний апарат повернувся в точку, звідки також загадково з’явився. Таким чином, літак, що з’явився буквально з "нізвідки", знову повернувся в "нікуди" і зник з радарів.

Ця точка знаходиться над територією Росії поблизу села Дружба Алтайського краю. При цьому, за новою інформацією, борт все ж таки з’явився вже в Китаї. Літак з’явився над горами буквально "ніде" і зник з радарів поблизу села Село Ванцзячжуан. Це остання інформація про загадковий борт. Вона датується вчорашнім днем, 30 липня.

Нагадаємо, що Y-20 — це перший китайський важкий військово-транспортний літак виробництва Сіаньської авіабудівної промислової корпорації. Він відрізняється великою дальністю польоту та високою вантажопідйомністю, являючись провідним стратегічним оснащенням ВПС НВАК. 29 липня один із таких літаків КНР здійснив загадковий політ до столиці РФ. При цьому офіційної інформації, що до РФ хтось повинен прилетіти, не було.

Минулого тижня літак Y-20 ВПС Китаю приземлився в аеропорту Мінська у Білорусі. Однак у тому випадку відомо, що повітряне судно доставило китайських військових, які братимуть участь у параді Дня незалежності Білорусі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський урядовий літак "судного дня" Іл-96-300ПУ вилетів з Москви і прямує до Нью-Йорка. Востаннє офіційні особи країни-агресора літали до Штатів у червні 2023 року.