Полет российского самолета "судного дня" в США: кто из чиновников РФ мог быть на борту

Официально в РФ об этом рейсе не сообщали

В среду, 26 июня, российский правительственный самолет Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летний отряд "Россия" с бортовым номером RA-96019 совершил рейс в США. Однако пока неизвестно, кто именно находился на его борту.

Стоит отметить, что на этом самолете передвигаются исключительно высокопоставленные чиновники России. В том числе и сам российский диктатор Владимир Путин. Хотя, как ранее выяснил "Телеграф", он вряд ли мог быть пассажиром того рейса.

Как известно, согласно указу президента РФ, такие воздушные суда специального назначения выделяются по его письменному согласию для перевозки лиц, замещающих государственные должности РФ, отдельные должности федеральной государственной службы и других лиц.

Также, согласно указу президента РФ, "Специальный летный отряд "Россия" осуществляет персональное обслуживание следующих лиц:

главы правительства РФ;

председателя Совета федерации Федерального собрания РФ;

председателя Государственной думы Федерального собрания РФ;

председателя Верховного суда РФ;

председателя Конституционного суда РФ;

генерального прокурора РФ;

председателя Следственного комитета РФ;

руководителя администрации президента РФ;

министра иностранных дел РФ.

Таким образом на борту летевшего в США самолета мог быть один из этих российских чиновников. Или кто-то, кого российский диктатор лично распорядился отправить с визитом в Америку.

Стоит отметить, что в российских СМИ до сих пор не появилось ни одного упоминания о том, кто мог посетить США и с какой целью. В российском правительстве также не анонсировали никаких визитов в США.

Что известно об Ил-96-300ПУ

Самолет Ил-96-300 принадлежит к летному отряду "Россия", обеспечивающему передвижение диктатора Владимира Путина внутри страны и за ее пределами. Он является главным президентским самолетом с 1996 года. Две буквы (ПУ) обозначают пункт управления. Указанный самолет, а именно RA-96019, был построен в 2003 году специально для Путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский правительственный самолет Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летний отряд "Россия", бортовой номер RA-96019, который в среду, 26 июня, совершил рейс в США, продолжил путешествовать по Штатам.