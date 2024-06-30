Прилетел в Москву из "ниоткуда": китайский военный самолет совершил загадочный рейс, что о нем известно (фото)

Официальной информации о планируемых визитах в РФ не было

В Москве совершил посадку военно-транспортный самолет Y-20 с бортовым номером 20248 ВВС Китая. Это воздушное судно способно перевозить военные грузы и этот факт вызывает обеспокоенность.

Полет был совершен в субботу, 29 июня. В местных СМИ в этот день сообщали о загадочном визите данного самолета в Москву. При этом, ранее не было официальной информации, что в РФ кто-то должен прилететь.

На прошлой неделе самолет Y-20 ВВС Китая приземлился в аэропорту Минска в Беларуси. Однако в том случае известно, что воздушное судно доставило китайских военных, которые будут участвовать в параде ко Дню независимости Беларуси.

Согласно данным сервиса FlightRadar24, самолет пролетал через Алтайский край, Тюмень, Екатеринбург и Казань. На сайте была опубликована детальная карта полета этого воздушного судна.

Что известно о самолете Y-20

Y-20 — это первый китайский тяжёлый военно-транспортный самолёт, производства Сианьской авиастроительной промышленной корпорации. ОН отличается большой дальностью полета и высокой грузоподъемностью, являясь ведущим стратегическим оснащением ВВС НОАК.

После включения Y-20 в состав ВВС НОАК, его производство было чрезвычайно быстрым, при этом на испытательной базе ВВС НОАК было замечено большое количество серийных самолетов. К 2023 году ВВС НОАК имели на вооружении 67 самолетов Y-20.

Экипаж самолета — 3 человека;

Длина — 47 метров;

Размах крыла — 45 метров;

Максимальная взлетная масса составляет 220 тонн;

Максимальная скорость: 830 км/ч;

Крейсерская скорость на малой высоте: ~780;

Перегоночная дальность полёта: 7800 км;

Дальность полёта: с грузом массой 66 000 кг — 4400 км;

Практический потолок: 13 000 м.

Самолет Y-20. Фото - Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, российский правительственній самолет "судного дня" Ил-96-300ПУ вылетел из Москвы и направляется в Нью-Йорк. В последний раз официальные лица страны-агрессора летали в Штаты в июне 2023.