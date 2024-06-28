Таинственный полет "самолета Путина" в США: появилась интересная деталь

Самолет совершил необычный маневр над городом

Российский правительственный самолет Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летний отряд "Россия" с бортовым номером RA-96019, в среду, 26 июня, совершил рейс в США. Однако за несколько дней до этого он был замечен в небе над российской Казанью.

Стоит отметить, что на этом самолете передвигаются исключительно вісокопставленные чиновники России. В том числе и сам российский диктатор Владимир Путин.

Согласно данным сервиса FlightRadar24, 22 июня самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 09:12 по московскому времени. А около 10:40 борт почти завершил идеальный круг над Казанью. После этого самолет исчез с радара.

Однако уже в 11:06 самолет вылетел из Казани в направлении Москвы. Стоит отметить, что на подлете к столице РФ борт в очередной раз исчез с радара.

Стоит отметить, что такие "исчезновения с радара" можно объяснить отключением экипажем самолета транспондера (устройства, отсылающего в реальном времени координаты воздушного судна. — Ред.). Такая практика распространена среди бортов, которые перевозят российское руководство.

Что известно об Ил-96-300ПУ

Самолет Ил-96-300 принадлежит к летному отряду "Россия", обеспечивающему передвижение диктатора Владимира Путина внутри страны и за ее пределами. Он является главным президентским самолетом с 1996 года. Две буквы (ПУ) обозначают пункт управления. Указанный самолет, а именно RA-96019, был построен в 2003 году, специально для Путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский правительственный самолет Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летний отряд "Россия", бортовой номер RA-96019, который в среду, 26 июня, совершил рейс в США, продолжил путешествовать по Штатам.