Трамп может отменить? Американский генерал дал оценку соглашению между США и Украиной

Американский генерал отметил, что 10-летнее соглашение нашло отклик среди американцев

Американский генерал в отставке Бен Годжес рассказал, как соглашение о безопасности между Украиной и США повлияет на сотрудничество между странами. Он также прокомментировал информацию о том, что Трамп сможет отменить действие документа, если станет новым американским президентом.

Об этом Бен Годжес рассказал "Телеграфу" в материале "О страхе США и Германии, советском мышлении в ВСУ и изоляции Крыма: интервью с генералом Беном Ходжесом".

Он отметил, что двустороннее соглашение — это свидетельство того, что США берут на себя обязательство помочь Украине продолжать поддерживать Украину и совершенствовать ОПК. Однако этот документ не является гарантией безопасности и может быть отменен новым лидером США.

"Никто не должен путать с гарантией безопасности. Единственная реальная гарантия безопасности – членство в НАТО. Это сделано в формате исполнительного соглашения, которое может упразднить любой новый президент. Если господин Трамп снова станет президентом (а я надеюсь, что нет), то я не верю, что он автоматически откажется от соглашения. Ведь есть понимание, что большинство американцев поддерживают Украину. Большинство в Конгрессе поддерживают Украину и это в наших интересах. Я не думаю, что он просто все упразднит, но никто не знает. Это часть проблемы. Между тем, мы должны делать все возможное, чтобы помочь Украине восстановить ее оборонную промышленность и обеспечить все необходимое, чтобы она действительно могла победить", — подчеркнул Бен Годжес.

Двустороннее соглашение — попытка лидеров сделать все возможное, чтобы максимально приблизить нашу страну к членству в НАТО. Назвать это "мостиком" для Украины в Альянс американский генерал не решился, но подчеркнул, что все, что усиливает двусторонние отношение между США и Украиной, будет только на пользу. При этом он отметил, что двустороннее соглашение — не временная мера.

"Я бы не сказал, что временная мера. Предположим, что в следующем году Украина станет членом НАТО. Все равно будут существовать двусторонние отношения США с Украиной по оборонной промышленности, обучению, образованию и тому подобное. Между союзниками также существуют двусторонние соглашения, они параллельны", — резюмировал Бен Годжес.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как украинцы отреагировали на соглашение о безопасности между США и Украиной. Они обеспокоены тем фактом, что Конгресс не будет ратифицировать документ.