Если выигрывает Трамп. Кто может стать вице-президентом США и какого мнения они об Украине

"Телеграф" рассказал кто попал в список кандидатов

После последних президентских прений у США (28 июня) шансы на победу Дональда Трампа существенно выросли. Кроме этого, может обостриться борьба за место кандидата в вице-президенты, который пойдет с ним в паре и займет место главы государства, если с ним что-нибудь произойдет.

Кто может стать кандидатом в вице-президенты от республиканцев, рассказывает "Телеграф" со ссылкой на РБК-Украина.

Главное назначение вице-президента в США — заменить действующего главу государства в случае его смерти или утраты дееспособности. Однако также важная фигура для привлечения новых избирателей. В разное время американская пресса называла более десятка человек, которые могли бы стать вице-президентом при Трампе – например, известного даже в Украине телеведущего Такера Карлсона. Но сейчас список реальных претендентов на пост существенно сократился.

Джеймс Дэвид (Джей Ди) Венс

Сенатор от штата Огайо из других претендентов имеет наименьший опыт в политике. Он избрался в Сенат в январе 2023 года и до этого не занимал ни одного выборного поста.

Джеймс Дэвид (Джей Ди) Венс

Ему 39 лет, после окончания средней школы Вэнс ушел в Корпус морской пехоты и воевал в Ираке, а также работал в хедж-фондах. Он прославился книгой "Элегия Хилбилли" о жизни на депрессивном Среднем Западе США.

Вэнс был жестким критиком Трампа в первые годы его президентства, но впоследствии стал его активным поклонником. Как вице-президент, по всей вероятности, он не принесет Трампу особых преимуществ на выборах, поскольку в его родном штате избиратели и так голосуют за республиканцев. Однако Венс был бы эффективным эмиссаром Трампа благодаря своей энергии и инициативности.

Этот политик считается чуть ли не большим трампистом, чем сам Трамп. Вэнс является последовательным критиком помощи Украине со стороны США. К примеру, в декабре 2023 года, перед визитом президента Зеленского в Вашингтон, Джей Ди Венс заявил, что Украине, возможно, придется уступить некоторые территории России, чтобы положить конец войне. В феврале этого года он озвучил тезис, что одобрение помощи Соединенных Штатов якобы не повлияет на исход войны. На его слова тогда даже отреагировал президент Зеленский.

Марк Рубио

Сенатор от Флориды. 53-летний юрист по образованию. Он работал в органах государственной власти на разных уровнях более 25 лет, из них последние 13 – в Сенате. Он является заместителем председателя Комитета Сената по разведке.

Марк Рубио

Рубио – уроженец Майами и сын иммигрантов, приехавших в США с Кубы перед революцией в этой стране. Так что может помочь Трампу завоевать расположение латиноамериканцев. Рубио имеет преимущественно "ястребиные" взгляды в вопросах национальной безопасности и внешней политики.

Будучи кандидатом на праймериз в 2016 году, Рубио резко критиковал Трампа и называл его "мошенником". Но как и Вэнс, со временем стал одним из самых ярых сторонников бывшего президента в Конгрессе США.

Рубио является давним сторонником жесткой политики в отношении России. Он протолкнул закон, не позволяющий президенту США вывести страну из НАТО без одобрения Конгресса. В феврале этого года Рубио заявил, что выступает за поддержку Украины, но "сначала конгрессмены должны помочь Америке". А в марте допустил возможность "корейского сценария" для Украины. Также голосовал против пакета помощи Украине в размере 60 млрд.

Даг Бургум

67-летний губернатор Северной Дакоты. Занимает свой пост с конца 2016 года. До прихода в политику занимался бизнесом. Бургум начал свою карьеру с небольшого стартапа программного обеспечения, который позже приобрела Microsoft, что принесло ему больше миллиарда долларов.

Даг Бургум

Бургум был кандидатом в президенты на нынешних праймериз, но выбыл из гонки. Он умеренно критиковал Трампа, но затем поддержал бывшего президента.

Назначение Бургума вицепрезидентом помогло бы Трампу завоевать симпатии умеренных избирателей.

В общем, является сторонником помощи Украине. В июне 2023 года Даг Бургум заявил, что США "фактически находятся в состоянии войны с Россией". По его мнению, большей угрозой является Китай, однако, если Россия победит Украину, это будет означать усиление Китая. Также Бургум выступает за более тщательный контроль средств, выделенных Украине.

Элиз Стефаник

С 2015 года Стефаник представляет свой район Нью-Йорка в Палате представителей и является главой Республиканской конференции (аналог фракции – ред.) в Палате представителей Конгресса США.

Элиз Стефаник

Она привлекла внимание Трампа, агрессивно выступая в его защиту при рассмотрении Палатой представителей первого импичмента по отношению к нему.

Как женщина Стефаник может помочь Трампу привлечь женщин-избирателей. Но, как и в случае с Венсом, ее выбор вряд ли повлияет на поддержку Трампа в штате. Нью-Йорк традиционно голосует за демократов.

В начале полномасштабного вторжения России Стефаник называла Путина "военным преступником и безумным головорезов". Также призвала "поддерживать демократию, на которую нападают". В ноябре 2023 Стефаник критиковала администрацию Байдена за якобы недостаточную подотчетность в расходовании средств на Украину и отсутствие конечной цели в политике США.

В то же время она была единственной из лидеров республиканцев, выступивших против пакета помощи Украине в 60 млрд долл. США. Стефаник не объяснила, почему проголосовала против. В последнее время он больше концентрируется на борьбе с руководителями американских университетов, в которых прошли массовые пропалестинские протесты.

Тим Скотт

58-летний сенатор от Южной Каролины, в политике с 1995 года. Тим Скотт является сенатором с 2013 года. До этого один термин провел в Палате представителей.

Как афроамериканец, он мог бы помочь завоевать расположение темнокожих избирателей, среди которых Трамп исторически пользовался низкой популярностью (хотя сейчас ситуация и меняется). Однако избрание Скотта кандидатом в вице-президенты принесло бы мало пользы Трампу в Южной Каролине, которая преимущественно и так голосует за республиканцев.

Политик несколько раз призвал снизить помощь Украине. Один из его ключевых тезисов: США должны понимать, куда были потрачены средства, которые Украина получила раньше. Однако в апреле этого года Скотт проголосовал за пакет пособия в 60 млрд дол. США.

Обратите внимание! Президентские выборы в США 2024 — очередные выборы президента Соединенных Штатов Америки, которые запланированы на вторник 5 ноября и станут 60-ми выборами президента США. На очередных выборах избиратели изберут коллегии выборщиков, которые через 41 день в декабре 2024 года должны избрать нового президента и вице-президента США. Также состоятся выборы в обе палаты Конгресса: Палаты представителей и трети Сената.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки (США) 28 июня прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Джозеф Байден и Дональд Трамп – главные конкуренты осенних соревнований – высказали свои позиции на разные темы: экономики, миграции, запрета абортов, конфликта в Газе. Не забыли они упомянуть и об Украине.

Ранее Телеграф писал, что предвыборные дебаты в США показали очень неутешительные результаты для кандидата от демократов Джо Байдена. Однако на общую картину избирательных симпатий это не повлияло.