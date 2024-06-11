Макрон хочет уйти в отставку? СМИ узнали подробности частных разговоров

Елисейский дворец уже поспешил с заявлением

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне провала его партии на выборах в Европарламент в последние недели обсуждал свою отставку с одним из собеседников. Таким образом, он хотел бы улучшить шансы его блока на победу.

Однако уже во вторник, 11 июля, утром Елисейский дворец поспешил отрицать эти сообщения. Об этом пишет Europe 1.

"Отставка президента — это не табу. Да, сегодня мы должны предусмотреть все сценарии. Он готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока", — говорит один из близких к президенту людей (в случае отставки Макрон не сможет снова баллотироваться в президенты, поскольку это – его второй срок).

Отмечается, что если это, очевидно, не самый лучший вариант, перспектива отставки президента может быть использована в этой кампании для драматизации предстоящих выборов. И это показало бы Макрона как политика, который может принимать смелые решения.

Однако, по словам источников, в окружении президента Франции считают это не лучшим вариантом.

Напомним, "Телеграф" подвел пять главных итогов евровыборов и рассказал, чего ждать дальше. В частности, коалиция групп (проукраинская), существовавшая за прошедшие пять лет, сохраняет свое преимущество. Центристская Европейская народная партия (ЕНП) станет самой большой политической группой в новом созыве; вместе с либеральной "Обновить Европу" (Renew Europe) и социал-демократами (S&D) у них будет примерно 403 из 720 мандатов.