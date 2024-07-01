Выборы во Франции: в Париже начались протесты из-за победы ультраправых Ле Пен

Многочисленные митингующие на столичной площади в Париже кричат "Фашисты прочь!"

В Париже вечером 30 июня вспыхнули массовые протесты из-за победы на внеочередных выборах в парламент пророссийской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. На протесты вышли многочисленные сторонники левых политических сил, альянс которых занял второе место в первом туре выборов.

Об этом сообщает France 24. Отмечается, что на площади Республики протестуют сторонники "Нового народного фронта", в состав которого входят социалисты, коммунисты, "зеленые" и левая партия "Франция непокоренная".

Среди митингующих преимущественно молодежь. Протестующие считают, что результаты выборов разочаровывают, сопровождая протесты лозунгами "Фашисты вон!", направленными на ультраправых. Поговорившие с митингующими журналисты пишут, что те собираются проводить протесты постоянно до момента проведения второго тура выборов, чтобы заставить людей прекратить голосовать за пророссийскую ультраправую партию.

Напомним, что на досрочных выборах во Франции ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" занимает первое место с предварительным результатом в 32,2% голосов. Партию Ле Пен связывают с российским террористическим режимом, а официальный лидер партии Жордан Барделла уже публично заявлял, что в случае, если станет премьером, откажется от предоставления Украине дальнобойного оружия.