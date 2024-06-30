Партия Макрона отстает от Ле Пен почти на 10 процентов голосов избирателей

На досрочных выборах во Франции ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" занимает первое место с предварительным результатом в 32,2% голосов. Партию Ле Пен связывают с российским террористическим режимом, а официальный лидер партии Жордан Барделла уже публично заявлял, что в случае, если станет премьером, откажется от предоставления Украине дальнобойного оружия.

О предварительных результатах сообщают французские СМИ со ссылкой на данные экзитполов. Отмечается, что партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" демонстрирует гораздо хуже показатели.

Так, "Возрождение", согласно данным экзитполов, занимает третье место с результатами в 21,5% голосов избирателей. На втором месте находится коалиция левых "Новый Народный фронт" с 29,1% голосов избирателей.

Напомним, что в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон, столкнувшись с сокрушительным поражением своей партии на выборах в Европейский парламент, пошел на отчаянный шаг: распустил Национальное собрание и назначил внеочередные выборы.

В Национальное собрание входят 577 депутатов. В первом туре выборов 30 июня французские избиратели будут выбирать одного из кандидатов в депутаты в своем округе. Если ни один из них не набирает более 50% голосов при участии не менее четверти зарегистрированных избирателей, все решается 7 июля. Побеждает кандидат с лучшим результатом. Чтобы получить большинство, партии необходимо получить 289 мест.