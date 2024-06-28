Макрон пугает Францию гражданской войной. При чем здесь Украина?

Точно предсказать результат выборов во Франции сложно.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон, столкнувшись с сокрушительным поражением своей партии на выборах в Европейский парламент, пошел на отчаянный шаг: распустил Национальное собрание и назначил внеочередные выборы. Но оправдается ли этот риск, и не получит ли Франция первое ультраправое правительство, которое среди прочего будет угрожать стабильной поддержке Украины?

"Телеграф" рассказывает все, что известно.

На что влияют президент, правительство и парламент

Согласно конституции Франции, правительство "определяет и проводит политику нации", парламент (состоящий из Сената и Национального собрания) принимает законы и контролирует правительство, а глава государства является якобы арбитром, который обеспечивает "нормальное функционирование публичной власти".

В Национальное собрание входят 577 депутатов. В первом туре выборов 30 июня французские избиратели будут выбирать одного из кандидатов в депутаты в своем округе. Если ни один из них не набирает более 50% голосов при участии не менее четверти зарегистрированных избирателей, все решается 7 июля. Побеждает кандидат с лучшим результатом.

Чтобы получить большинство, партии необходимо получить 289 мест.

После выборов президент называет премьер-министра, как правило, из рядов побеждающей партии. И может произойти ситуация, когда главе государства придется сосуществовать с идеологически противоположным премьером.

Традиционно во Франции именно правительство под руководством премьера, без или с поддержкой парламента, имеет больше полномочий во внутренних вопросах — экономике, миграционной политике, финансах, безопасности и т.д. Президент остается руководителем армии и сохраняет влияние на международной арене. Однако распределение полномочий как во внешней политике, так и вопросах обороны не является четким, и в перспективе это может быть проблемой для позиции Франции по ее обязательствам перед ЕС и НАТО и, собственно, по поддержке Украины.

В итоге Макрону придется заключать сложные соглашения с оппозиционными партиями, чтобы принимать нужные законы. В случае несогласия политических оппонентов и отсутствия компромисса – тупик. И, да, для каждого предложения по дополнительной помощи Киеву, Макрону также придется добиваться поддержки парламента, чтобы тот проголосовал за финансирование инициативы из бюджета.

Правые и их позиция по Украине

По данным свежих опросов, ультраправое "Национальное объединение" лидирует с 37% голосов опрошенных избирателей. "Новый народный фронт", объединивший левые и "зеленые" партии, имеет 29% поддержки. И, наконец, правящая коалиция Макрона "Вместе" занимает лишь третью позицию с 21% голосов.

Лидером "Национального объединения" является Марин Ле Пен, за которой долго держался статус "подруги и поклонницы Путина". Политик ездила в Москву, чтобы встретиться с российским диктором, когда баллотировалась на пост президента Франции в 2017 году, получила кредиты от российского банка для финансирования своей партии и поддержала незаконную аннексию Крыма Россией. Российский кредит французские ультраправые, кстати, выплатили всего год назад.

"Я не скрываю, что в какой-то степени восхищаюсь Владимиром Путиным… Мы должны развивать отношения с Москвой, у нас много общих интересов как на цивилизационном, так и на стратегическом уровнях", — говорила Ле Пен в 2011 году.

После развязанной Кремлем полномасштабной агрессии против Украины, Ле Пен и ее партия дистанцировались от Москвы. Политик публично осудила войну в Украине, но ультраправые, к примеру, в марте этого года воздержалась от голосования за поддержку договора безопасности между Киевом и Парижем.

Ближайший соратник Ле Пен, глава "Национального объединения" Жордан Барделла, который может стать премьер-министром Франции в случае победы партии на выборах, провел на днях собственные "красные линии" в поддержке Киева.

Ле Пен и Барделла. Фото SkyNews

Барделла заявил, что считает Россию "многомерной угрозой как для Франции, так и для Европы". В то же время, заверил, что поддерживает продолжение поставок боеприпасов в Украину, но выступил против предоставления дальнобойного оружия.

"Моя позиция не изменилась и заключается в поддержке Украины путем предоставления вооружения, чтобы дать Украине возможность защитить себя и удержать фронт, — сказал Барделла журналистам. — Речь идет о поддержке Украины и избегании всех рисков эскалации в регионе, и я думаю, что риск эскалации, конечно, реальный".

"В отличие от президента [Макрона], я против отправки французских войск и солдат в Украину", — добавил он.

"Парламентское большинство "Национального объединения" может подвергнуть сомнению долгосрочные финансовые обязательства Франции перед Украиной и не будет ставить в приоритет сдерживание дезинформационной деятельности России во Франции", — прогнозирует Рама Яде, бывшая государственный секретарь по вопросам иностранных дел и прав человека Франции.

Впрочем, стоит понять, что французские избиратели голосуют за ту или иную партию отнюдь не из-за украинского вопроса, а руководствуясь внутренней повесткой дня.

Западные аналитики прогнозируют, что хотя ультраправая партия сможет увеличить количество мест в парламенте (с 88 до около 260), она, вероятно, не получит большинства, хотя последний вариант не следует исключать из-за возможных альянсов с другими силами.

В частности, ультраправые стали находить поддержку среди традиционных французских партий. Эрик Сиотти, лидер консервативной партии "Республиканцы", несмотря на возмущение однопартийцев, выступил за создание альянса с "Национальным объединением". Руководство республиканцев уже инициировало исключение "изменника Сиотти" из своих рядов.

Жордан Барделла уверенно заявляет, что "Национальное объединение" готово руководить Францией, и среди прочего объявил о планах по преодолению кризиса стоимости жизни, ограничению иммиграции и прав иностранцев, изменениям в образовательной системе, отмене непопулярной пенсионной реформы Макрона и т.д. В долгосрочной перспективе, по его словам, приоритетом будет "поставить Францию на ноги" путем введения "необходимого закона против исламистских идеологий", не уточнив подробности.

Впрочем, 28-летний политик отметил, что откажется возглавить правительство, если его партия не получит явного большинства в парламенте.

Левые и их позиция по Украине

С другой стороны политического спектра — "Новый народный фронт" — альянс между ультралевой партией Жана-Люка Меланшона "Непокоренная Франция", социалистами, коммунистами и "зелеными". Несмотря на веские разногласия, они решили объединиться в противовес ультраправым.

Непонятно, кого объединение выдвинет на должность премьер-министра, и насколько долговечна будет коалиция. Все партии заявили, что пошли на уступки для совместной программы.

"Новый народный фронт" тоже обещает упразднить пенсионную реформу Макрона; повысить зарплату бюджетникам; привязать зарплаты к инфляции; ввести налог на богатство для богатых, ограничить цены на основные продукты питания, электроэнергию, газ и бензин.

Альянс заявляет, что хочет "защищать Украину и мир на европейском континенте". В частности, выступает за "прекращение агрессивной войны Москвы" в Украине и продолжение поставок оружия Киеву. Такая риторика — во многом заслуга французских социалистов, придерживающихся проукраинского курса.

Леворадикал Меланшон в прошлом делал много дружественных к Москве заявлений. К примеру, в 2014 году заявлял, что "НАТО и США воспользовались событиями в Украине, чтобы провоцировать Россию" и что действия Москвы в Крыму были "абсолютно предсказуемы". Позже он называл президента Макрона "русофобом" и считал россиян "естественными партнерами" Франции.

Однако Меланшон, как и Ле Пен, сменил свою риторику после февраля 2022 года. Причина в том, что большинство избирателей, тяготеющих к правым или левым партиям, осуждают российское вторжение в Украину и считают РФ угрозой. Политические лидеры должны следовать общественному мнению.

"Новый народный фронт". Фото Euronews

Макрона могут отправить в отставку?

Эммануэль Макрон, давший старт этому хаосу, в открытом письме французам напомнил, что по состоянию на данный момент у нации есть "три четких предложения": ультраправых, левых и его блока "Вместе ради республики!". Третий путь он называет лучшим для Франции "не только потому, что он защищает французов и готовит к будущему, но и потому, что он единственный, который точно может блокировать крайних правых, а также крайних левых во втором туре".

Также Макрон подтвердил свою готовность попытаться создать коалицию.

"В будущем правительстве, которое обязательно будет отражать ваш голос, я надеюсь, объединятся республиканцы разных убеждений, проявивших мужество в противостоянии крайностям", — написал он в письме.

Президент исключил возможность своей преждевременной отставки и подтвердил намерение доработать второй срок, которые истекает в мае 2027 года.

В СМИ президент прогнозирует, что победа ультраправых или ультралевых может разжечь гражданскую войну.

По мнению Макрона, политика "Национального объединения", которую изложил Барделла, приведет к гражданской войне и является "программой обнищания". В то же время, леворадикальная партия "Непокоренная Франция", отметил президент, поощряет напряженность между общинами в предвыборных целях. По его словам, это также означает гражданскую войну, поскольку "сужает людей к их религиозной или этнической группе".

Отметим, что несмотря на результаты опросов, точно предсказать результат выборов во Франции сложно.

Во-первых, многое будет зависеть от того, сохранится ли прошлая тенденция французских избирателей — во имя моральных принципов голосовать против ультраправых, чтобы удержать их от власти. Во-вторых, значение будет иметь явка граждан. В-третьих, двухэтапная система выборов может принести неожиданные результаты, когда избирателям наконец-то приходится выбирать наименее плохой вариант.

Что произойдет, если ни одна из партий не получит или не сможет сформировать большинство? Новый парламент будет заблокирован, а Макрон не сможет назначить нового премьер-министра.

Как объясняет Франсуа Гейсбург, эксперт Международного института стратегических исследований, если тупиковая ситуация сохранится, парламент нельзя будет распустить по крайней мере год.

"Марин Ле Пен намекнула, что отставка Макрона может быть единственным выходом из такой головоломки. По этому внутренне нестабильному сценарию следует ожидать длительного периода политического паралича. Результатом будет полное отсутствие какого-либо европейского или более широкого дипломатического процесса принятия решений", — считает Гейсбург.

Согласно конституции Франции, в случае отставки президента глава Сената будет исполнять обязанности главы государства, а президентские выборы должны быть организованы в течение 20-35 дней после отставки.

"При почти любом сценарии Франция столкнется с беспрецедентным конституционным кризисом и ей придется бороться за сохранение своего влияния в ЕС и на международной арене", — подчеркивает Рама Яде.

Как прогнозирует издание Politico, самый вероятный результат после 7 июля — именно полное блокирование парламента.

"Вполне возможно, что то, что останется от коалиции Макрона, будет вытеснено левыми и ультраправыми, а Ле Пен и Барделла в итоге победят. Это не будет просто очередной альтернативой. Это затянет Францию, Европу и мир в черную дыру разрушения западных ценностей и союзов, о которой Путин и Си Цзиньпин, возможно, только мечтали", — говорится в одной из статей.

Для Украины любая неопределенность и нестабильность во Франции — государстве, которое является одним из наших ключевых партнеров, — однозначно тревожная тенденция.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать от выборов в Великобритании, которые пройдут 4 июля.