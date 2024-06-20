Почему Украину не берут в НАТО? Генерал США указал на главную причину

Бен Годжес объяснил, чего боятся немцы и американцы

Украина уже имеет лучшую армию в Европе, поэтому о недостаточном соответствии украинского войска стандартам НАТО речь не идет. Основная причина, тормозящая членство Киева в Альянсе, — политическая.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал Бен Ходжес — экскомандующий армией США в Европе.

"Украина уже имеет лучшую армию в Европе. Поэтому дело не в том, что украинцы не соответствуют стандартам НАТО.

Это 100% о США и Германии. Некоторые другие страны тоже обеспокоены тем, что привлечение Украины к НАТО сейчас автоматически приведет к прямому конфликту между Россией и Альянсом. Вот о чем речь", — отметил Ходжес.

Он пояснил, что во многом Вашингтон и Берлин ограничены из-за страха перед российскими ядерными угрозами.

"США и Германия, две крупнейшие и мощные страны, имеют чрезмерный страх перед эскалацией.

У них нет злых намерений. Они просто ошибаются. И думают, что Россия собирается применить ядерное оружие из-за того, что Украина совершит атаку через границу и поразит российский аэродром оружием американского производства или немецкой ракетой Taurus, например. Но я думаю, что в такой ситуации нет никаких шансов, что Россия применит ядерное оружие », – сказал американский генерал.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что страны Запада пока не знают, что получит Украина после саммита НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне.