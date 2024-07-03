Китайский "шахед" вскоре может заменить иранский? Что известно о разработке КНР для России

Тестирование версии дрона начали в 2024 году

Российские и китайские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский "Шахед", который оккупанты используют против Украины. Уже была начата подготовка и тестирование этой техники для дальнейшей отправки ее в РФ.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информацию от европейских чиновников, знакомых с вопросом. Согласно их данным, союзники Украины крайне обеспокоены из-за этого.

"Компании провели переговоры в 2023 году о сотрудничестве по копированию иранского беспилотника Shahed и начали разработку и тестирование версии в этом году в рамках подготовки к отправке в Россию, сообщили чиновники, попросившие не называть их имен для обсуждения частной информации. Китайские беспилотники еще не использовались в Украине", — говорится в материале.

Отмечается, что некоторые союзники считает предоставление России таких беспилотников будет трактоваться как летальная помощь против которой, к слову, сам Китай неоднократно предостерегал Запад.

По словам одного из осведомленных в этом вопросе человека, Китай взвешивает, стоит ли присылать полностью построенные беспилотники, но тем временем присылает "комплекты, которые можно превратить в ударные дроны". При этом США до сих пор не считают, что Китай посылает смертоносную помощь России.

Обеспокоенность союзников вызвана также тем, что Китай может производить беспилотники, подобные "Шахедам", намного быстрее, нежели Иран.

Официальные лица не идентифицировали этот дрон, однако китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что США пригрозили Китаю счесть его ответственным за успехи России на войне в Украине.