"Человек с большим сердцем": ветеран с протезом помогает разбирать завалы "Охматдета", соцсети в восторге

Стало известно его имя

Украинцы сплотились после обстрела "Охматдета" в Киеве 8 июля 2024 года, а на месте разборов завалов заметили мужчину с протезом. Ветеран российско-украинской войны помогал на месте происшествия.

Видео разлетелось по соцсетям и телеграм-каналам. Этот поступок мужчины вызвал восхищение у пользователей Глобальной сети.

В телеграм-каналах также назвали имя ветерана. Согласно сообщениям, его зовут Артем Грот. Он был военнослужащим Сил специальных операций ВСУ.

Украинцы потрясены поступком мужчины. Пока некоторые интересуются, не нужна ли еще помощь на месте удара, другие хвалят ветерана за его неравнодушие.

Пользователи пишут, что он "человек с большим сердцем". На самом деле в комментариях ему написали много приятных и добрых слов. Вот некоторые из них:

мужчина с большой буквы;

человек с душой и сердцем;

настоящий человек с большим и добрым сердцем;

спасибо воину.

Напомним, россияне атаковали 8 июля крупнейшую в Украине детскую больницу "Охматдет". Много пострадавших, есть погибшие. Из-за российской атаки погибла 30-летняя нефролог Светлана Лукьянчук.

В связи с обстрелами гражданских объектов в столице 9 июля объявили днем траура. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Телеграф" ранее писал, почему самая большая детская больница называется "Охматдет". Там лечили маленьких украинцев из разных областей.