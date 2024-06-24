Это не будет просто: станет ли Украина ближе к НАТО и ЕС этим летом

Украина продолжает уверенное движение по евроатлантическому курсу.

В ближайшие недели пройдет ряд знаковых для Украины событий, знаменующих новые этапы в отношениях с Евросоюзом и НАТО. В частности, Киев официально начнет переговоры о вступлении в ЕС и надеется на план "необратимого" пути к Североатлантическому альянсу.

"Телеграф" рассказывает подробнее, чего нам ждать.

Один из шагов на пути к Евросоюзу

Одним из топовых событий лета станет официальное начало переговоров Евросоюза с Украиной. Это должно произойти через созыв первой межправительственной конференции, которую проводит действующее председательством в Совете ЕС. Сейчас это право за Бельгией, однако уже с 1 июля ее сменяет Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана, что создает очевидные дополнительные риски для Киева. Однако бельгийцы уже назначили конференцию на 25 июня, за несколько дней до того, как Будапешт переберет на себя эту функцию.

Начало переговоров – это историческое, хотя скорее символическое событие. После которого – колоссальный объем работы, который займет не один и не два года. И это факт, который следует понять всем украинцам.

На конференции представители Евросоюза и правительства Украины обменяются своими переговорными позициями. Со стороны ЕС это переговорная рамка — подробный документ, определяющий, как будет продолжаться дальнейший процесс переговоров.

Одновременно Украина находится в процессе скрининга. Это процедура, в ходе которой Европейская комиссия совместно со страной-кандидатом анализирует национальное законодательство на соответствие праву ЕС (acquis ЕС). Скрининг происходит по 35 переговорным главам или разделам, сгруппированным по шести кластерам. Это весомый перечень сфер: от правосудия и антикоррупции до защиты экологии.

Источник: Офис вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции

Украина уже прошла первый этап скрининга — разъяснительные встречи, в ходе которых специалисты Европейской комиссии объясняли раздел за разделом, что такое вообще acquis ЕС.

Ожидается, что в июле 2024 во время второго этапа — двусторонних встреч — Киев представит Брюсселю информацию о состоянии приближения нашего законодательства к требованиям ЕС.

Украина, кстати, стала первым государством, которое предварительно провело селф-скрининг законодательства. Специалисты проанализировали около (внимание!) 28 тысяч актов права ЕС. Было определено, что более 23 тысяч из них уже не нуждаются в имплементации во время переговорного процесса.

Впрочем, после двусторонних встреч Европейская комиссия составляет собственный отчет о скрининге, где оценивает степень готовности Украины по каждому переговорному разделу. Это помогает определить приоритеты ключевых реформ, которые нужно воплотить в жизнь. Представление такого отчета ожидается не раньше начала 2025 года.

На основе отчета Еврокомиссии Совет ЕС принимает решение об открытии переговорных кластеров. Грубо говоря, это 35 шагов, которые нужно постепенно и основательно пройти. Первым и последним откроют кластер "Основы". Это вопросы судопроизводства, прав человека, антикоррупции, функционирования разных органов власти и, в общем-то, реформы государственного управления.

Украина и ЕС проводят переговоры вплоть до момента закрытия всех переговорных кластеров, что означает отсутствие замечаний к проведенной Киевом работе.

После этого Еврокомиссия представит свое заключение о готовности Украины к вступлению в ЕС. Государства-члены должны принять единодушное решение о подписании соглашения о вступлении Украины. Однако вступление не является автоматическим. Ведь соглашение должно быть ратифицировано Европарламентом и всеми национальными парламентами стран-членов ЕС. Только после этого Украина окончательно получает членство в Евросоюзе.

В разговоре с "Телеграфом" посол ЕС в Украине Катарина Матернова выражала надежду, что продвижение Киева путем реформ будет происходить отнюдь не медленными темпами.

"Многое будет зависеть от готовности Украины и от того, как быстро вы приступите к огромным требованиям законодательства ЕС, как быстро укрепите различные институты, которые потребуются и т.д."

Но ускорение реформ, которое мы наблюдаем после полномасштабного вторжения, дает мне надежду и убеждение, что Украина [в этом] будет быстрее, чем иногда в прошлом", — отмечала посол.

Называть конкретную дату, когда мы достигнем финишной прямой по пути евроинтеграции, сейчас некорректно. Учитывая опыт других стран, это может занять восемь-десять лет. Впрочем, реальные сроки будут зависеть от качества и скорости реализации реформ и готовности самого Евросоюза к расширению.

Кроме межправительственной конференции, в конце этого месяца с 27 по 28 июня в Брюсселе пройдет встреча Европейского совета. В структуре ЕС это — главный политический орган, который собирает вместе лидеров стран-членов Евросоюза — президентов или премьер-министров. Они встречаются не менее четырех раз в год в ходе торжественных евросаммитов.

В контексте результатов выборов в Европарламент, пошатнувших ситуацию в некоторых европейских столицах, на повестке дня встречи будет одобрение кандидатур на должности в верхушке институтов Евросоюза. Безусловно, то, кто возглавлит ключевые органы ЕС, будет иметь влияние и на путь Украины в Европейский Союз. Ведь евроинтеграция – это не только техническая работа с законодательством, но и политические решения.

"Мост" в НАТО или необратимый путь?

Объективно: если в случае с Евросоюзом на горизонте виднеется обозримый и реальный план по членству Украины, то приглашения вступить в Североатлантический альянс ожидать в ближайшее время не стоит. Июльский саммит в Вашингтоне тем более не будет знаменоваться таким шагом. В том числе, из-за президентских выборов в США, когда администрация Джо Байдена предпочитает придерживаться предусмотренной линии в поддержке Киева.

Украина сможет стать членом НАТО только после победы в войне с Россией — это та точка в позиции Америки, которую недавно поставил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома.

И стоит помнить, что такой фундаментальный шаг, как приглашение той или иной страны в Альянс — дело консенсуса, согласованного коллективного решения всех государств-членов. В этом контексте не будем забывать, например, о Венгрии. На данном этапе успехом НАТО и лично Йенса Столтенберга является то, что удалось найти формат взаимодействия Альянса с Будапештом, благодаря чему Виктор Орбан согласился не блокировать решение о поддержке Украины.

За считанные недели до саммита в Вашингтоне союзники, похоже, до сих пор не пришли к согласию, что предложить Киеву. Западная пресса сообщала, что страны Запада не могут согласиться, насколько решительными они должны быть по обязательствам перед Украиной.

В частности, группа стран Центральной и Восточной Европы, включая Великобританию, надеется описать путь Киева в Альянс как "необратимый" в коммюнике Вашингтонского саммита. А США и Германия якобы выступают за более размытую формулировку "моста" к членству в НАТО без конкретных временных рамок.

В Киеве все же надеются на закрепление в итоговом заявлении саммита формулировки о "необратимости" евроатлантического курса Украины.

К слову, идею "моста" (без всякой конкретики) Штаты продвигают не первый месяц. В апреле 2024 года такая формулировка прозвучала от посла США при НАТО Джулианы Смит. Среди примеров шагов, подобных построению "моста", она приводила основанный в Вильнюсе Совет Украина-НАТО, который позволяет Киеву на равных садиться за стол переговоров с государствами-членами военного альянса.

Сейчас в структуре Альянса идет работа над созданием такой структуры как JATEC (англ. NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) — Совместного центра по анализу, подготовке и образованию. По сути, это первая совместная институция Альянса и Украины. Она будет базироваться в Польше и направлена на развитие военного образования и подготовки, а также на достижение взаимосовместимости между ВСУ и силами Альянса.

Также в НАТО надеются перенять на себя координацию поддержки, оказываемой Украине, и представить это нововведение в Вашингтоне. Речь о том, чтобы вместо США быть во главе (или, по крайней мере, контролировать процессы) контактной группы "Рамштайн", отвечающей за поставку оружия для Киева. Такой шаг будет знаменовать серьезный выход из зоны комфорта для военного альянса и большее вовлечение в украинский вопрос. Изначально идея возникла у европейских стран-союзников на фоне обеспокоенности из-за риска возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

И, наконец, о деньгах. Весной генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил перед странами-союзниками с амбициозным предложением в течение следующих пяти лет предоставить Украине 100 миллиардов евро помощи. Шансов на одобрение идеи Столтенберга было мало, а реакции министров иностранных дел, которыми он ее представил, были довольно смешанными.

Теперь генсек говорит о том, чтобы каждый год оказывать Киеву военную поддержку на сумму около 40 млрд евро "как минимум столько, сколько потребуется". Эта сумма соответствовала бы среднему годовому вкладу Альянса с момента вторжения России в 2022 году.

Но согласовать такую модель министрам обороны стран-членов НАТО на встрече в июне так и не удалось. Работа над согласованием позиций государств-союзников продолжается.

Это последний саммит с участием Столтенберга, и очевидно, что человеку, который 10 лет руководил Альянсом, хочется оставить после себя весомое наследие. И защита Украины от "ветров перемен", которые надвигаются не только из США, но и некоторых стран Европы — один из лучших шансов сделать это.

В ходе встречи с Байденом 17 июня генсек анонсировал, что лидеры стран-членов НАТО все же договорятся о большей роли Альянса в координации помощи по безопасности и подготовки для Украины, а также о долгосрочных финансовых обязательствах. Словом, мы будем ближе к НАТО, чем когда-либо, но все еще не настолько, чтобы получить официальное приглашение.