"Системный вызов": НАТО готовится к противостоянию с пророссийским Китаем

Китай впервые с 2022 года назвали "системным вызовом" цивилизованным странам

Лидеры НАТО планируют выступить с резким заявлением по Китаю. Резкое заявление в адрес Пекина в истории НАТО будет требовать немедленно прекратить военную поддержку России, особенно в свете информации о том, что Китай разрабатывает ударный беспилотник в интересах российских террористов.

Об этом пишет издание Bloomberg. Отмечается, что НАТО планирует публично назвать Китай "решающим фактором" в содействии войне России против Украины. Соответствующее коммюнике будет опубликовано в конце трехдневного саммита в Вашингтоне.

В документе содержится большое количество материалов, подробно описывающих поставки Китаем материалов двойного назначения российским террористам. Среди поставок – компоненты оружия, оборудования и сырья, используемых российской оборонной промышленностью.

Источники сказали изданию, что США предоставили союзникам в НАТО информацию о Китае. Китай, отмечается в проекте коммюнике, создает "системные вызовы евроатлантической безопасности". Он ответственен за множество кибератак и дезинформационных кампаний, а также пытается создать собственный военно-космический потенциал.

Как сообщалось ранее, в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в 2023 году 90% импортированной в Россию микроэлектроники поступило из Китая. Эти компоненты являются ключевыми для производства дальнобойных ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку товаров двойного назначения для оборонной промышленности России. Тогда США призвали Китай воздержаться от сотрудничества с врагом и помощи в войне против Украины. Вашингтон пригрозил санкциями против Пекина.