"В Америке нет места такому насилию": Байден осудил покушение на Трампа, Трамп заявил о ранении

Байден осудил покушение на своего оппонента, а Трамп выразил соболезнования семье погибшего гражданского

Президент США Джозеф Байден осудил попытку покушения на своего политического конкурента и экс-президента страны Дональда Трампа. По его словам, в Соединенных штатах не должно быть места такому насилию.

Об этом президент США написал в Х. Он заявил, что молится о своем оппоненте, а администрация ожидает дополнительной информации.

"Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации. Мы из Джилл благодарен Секретной службе за то, что они доставили его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию", – написал он.

Между тем экс-президент Трамп подтвердил, что получил ранение уха во время покушения, сообщает The Washington Post. Он сказал, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, агенты Секретной службы вывели Трампа из митинга.

"У меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, поскольку услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу… Это невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране ", – сказал он.

Трамп поблагодарил правоохранительные органы за реакцию на покушение. Также он выразил соболезнования родственникам погибшего на трибуне зрителя.

Напомним, в США во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы в то время, как он произносил речь перед своими сторонниками. Трамп, похоже, получил легкие ранения.

При попытке покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали нападавшего, атаковавшего предвыборный митинг экс-президента.