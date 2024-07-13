Публично выбрал сторону? Маск пожертвовал Трампу немалую сумму денег

Точная сумма пожертвования неизвестна, но она может быть огромна

Миллиардер и владелец SpaceX, Tesla и соцсети X Илон Маск сделал пожертвование в фонд America PAC. Этот фонд поддерживает и финансирует предвыборную кампанию бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные осведомленные источники. Сумма пожертвования не разглашается, однако собеседники охарактеризовали ее как очень значительную.

Издание делает вывод, что этой информации можно доверять, поскольку Илон Маск сейчас самый богатый человек в мире. Следовательно, он действительно способен пожертвовать Трампу, которого ранее поддерживал лишь косвенно, достаточно крупную сумму. Скорее всего, отмечают журналисты, таким образом, честолюбивый Маск хочет "оставить след на политическом ландшафте США".

Отметим, что о пожертвовании Маска стало известно на фоне того, что ряд крупных спонсоров Демократической партии США заморозили свои пожертвования на предвыборную кампанию президента США Джозефа Байдена. Сумма замороженных средств составила 90 миллионов долларов США, условие разморозки – Байден должен уйти с президентских выборов, а партия должна оперативно найти ему замену.

Напомним, что предвыборные дебаты в США показали очень нелестные результаты для кандидата от демократов Джо Байдена. Однако на общую картину избирательных симпатий это не повлияло.

Ранее "Телеграф" писал, что редакционная коллегия The New York Times после дебатов заявила, что Трамп представляет угрозу для демократии, а потому призвала Байдена снять свою кандидатуру, поскольку действующий президент США "уже не тот человек, которым он был четыре года назад".