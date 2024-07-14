"В Америці немає місця такому насильству": Байден засудив замах на Трампа, Трамп заявив про поранення

Байден засудив замах на свого опонента, а Трамп висловив співчуття родині загиблого цивільного

Президент США Джозеф Байден засудив спробу замаху на свого політичного конкурента та експрезидента країни Дональда Трампа. За його словами, у Сполучених штатах не повинно бути місця такому насиллю.

Про це президент США написав у Х. Він заявив, що молиться за свого опонента, а адміністрація очікує додаткової інформації.

"Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії. Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це", – написав він.

Тим часом експрезидент Трамп підтвердив, що дістав поранення вуха під час замаху, повідомляє The Washington Post. Він сказав, що куля пробила йому верхню частину правого вуха, агенти Секретної служби вивели Трампа з мітингу.

"У мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, оскільки почув свист, постріли та відразу ж відчув, як куля пробила шкіру… Це неймовірно, що такий акт може мати місце в нашій країні", – сказав він.

Трамп подякував правоохоронним органам за реакцію на замах. Також він висловив співчуття родичам загиблого на трибуні глядача.

Нагадаємо, в США під час передвиборчого мітингу кандидата у президенти Дональда Трампа пролунали постріли в той час, як він виголошував промову перед своїми прихильниками. Трамп, схоже за все, отримав легкі поранення.

Під час спроби замаху на Трампа загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували нападника, який атакував передвиборчий мітинг експрезидента.