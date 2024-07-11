"У него есть другие идеи": журналист WSJ рассказал, оставит ли Трамп Украину Путину

Он может предложить российскому диктатору соглашение

Разговоры о том, что Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США просто оставит Украину российскому диктатору Владимиру Путину, совсем не похожи на правду. У него есть свои идеи, как вести переговоры.

Такое мнение высказал журналист Wall Street Journal Боян Панчевски, пишет BILD. Он рассказал, как приход к власти Трампа может повлиять на войну в Украине.

"Сообщения СМИ о том, что кандидат в президенты Трамп просто оставит Украину Путину, совсем не похожи на правду. У него есть другие идеи о том, что делать в этой войне, как вести переговоры", — заявил Панчевски.

Он подчеркнул, что всех доверенных лиц Трампа, которые могут занять посты в его правительстве, можно назвать "критиками Путина". По словам журналиста, эти люди планируют оказать на него давление. По мнению Панчевски, Трамп может предложить соглашение Путину.

"Оно будет включать в себя такие вещи: "Если вы не заключите с нами сделку и не захотите справедливого мира в Украине, тогда мы поставим в Украину гораздо больше оружия", — отметил он.

По словам журналиста, Трамп может полностью отрезать крупные российские банки — такие, например, как "Газпромбанк" — от международных финансовых рынков. В то же время, по мнению Панчевски, команда Трампа может действовать против России и военными средствами.

"Они (власти США. — Ред.) могут уничтожить Крымский мост в течение недели, а затем отрезать Крымский полуостров от России. Они могли бы сделать это, например, если бы поставили (Украине. — Ред.) подходящее оружие. Если вы хотите, чтобы мост исчез, это не проблема", — подчеркнул он.

В то же время Панчевски отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его советники постепенно осознают, что у Трампа, а не у действующего президента США Джо Байдена могут быть лучшие карты для переговоров с Путиным.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп публично заявил, что Украина не выиграет войну с РФ. По его словам, у Украины "заканчиваются люди".