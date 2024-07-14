Мировые лидеры прокомментировали покушение на Трампа: реакция России удивляет

Экспрезиденту США пожелали скорейшего выздоровления

Мировые лидеры прокомментировали покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Они заявили о недопустимости насилия в политике.

В частности, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что в его стране ошеломлены стрельбой в Пенсильвании. Он отметил, что осуждает все формы политического насилия самым решительным образом. Глава британского правительства передал наилучшие пожелания Трампу и его семье в это время.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что политическое насилие никогда не приемлемо. Он отметил, что его мысли с Трампом и всеми американцами.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что нужно решительно противостоять любой форме насилия, бросающего вызов демократии. Он также пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

В свою очередь премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что покушение на Трампа вызывает беспокойство и тревогу. По его словам, в демократическом процессе нет места насилию. Альбанезе отметил, что был рад услышать сообщение о том, что Трамп теперь находится в безопасности.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что они с супругой были шокированы нападением на екс-президента Трампа. Он подчеркнул, что в Израиле "молятся за безопасность и скорейшее выздоровление Трампа".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил покушение на Трампа. Также он пожелал экс-президенту США скорейшего выздоровления.

"Да благословит Бог народ Соединенных Штатов и подарит им мир и покой. Мы были противниками, но я желаю президенту Трампу здоровья и долгих лет жизни и осуждаю эту атаку", — отметил Мадуро.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала покушение на Трампа. Она заявила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.

"Ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты", — отметила Захарова.

Напомним, 14 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время его выступления перед своими сторонниками. Он, вероятно, получил легкие ранения. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали мужчину, атаковавшего предвыборный митинг экс-президента.