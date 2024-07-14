Світові лідери прокоментували замах на Трампа: реакція Росії дивує

Експрезиденту США побажали якнайшвидшого одужання

Світові лідери прокоментували замах на колишнього президента США Дональда Трампа. Вони заявили про неприпустимість насильства у політиці.

Зокрема, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що в його країні приголомшені стріляниною в Пенсільванії. Він зазначив, що засуджує всі форми політичного насильства найрішучішим чином. Глава британського уряду передав найкращі побажання Трампу та його сім'ї у цей час.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що політичне насильство ніколи неприйнятне. Він наголосив, що його думки з Трампом та всіма американцями.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що потрібно рішуче протистояти будь-якій формі насильства, що кидає виклик демократії. Він також побажав Трампу якнайшвидшого одужання.

Своєю чергою прем'єр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що замах на Трампа викликає занепокоєння та тривогу. За його словами, у демократичному процесі немає місця насильству. Альбанезе зазначив, що був радий почути повідомлення про те, що Трамп тепер у безпеці.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що вони з дружиною були шоковані явним нападом на експрезидента Трампа. Він підкреслив, що в Ізраїлі "моляться за безпеку та якнайшвидше одужання Трампа".

Президент Венесуели Ніколас Мадуро засудив замах на Трампа. Також він побажав експрезиденту США якнайшвидшого одужання.

"Нехай благословить Бог народ Сполучених Штатів і дарує їм мир і спокій. Ми були противниками, але я бажаю президенту Трампу здоров'я і довгих років життя і засуджую цю атаку", — зазначив Мадуро.

Своєю чергою офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова також прокоментувала замах на Трампа. Вона заявила, що у США стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів.

"Рівно 2 місяці тому звернула увагу на те, що у США буквально стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів, а також навела приклади американської традиції замахів та вбивств президентів та кандидатів у президенти", — зазначила Захарова.

Нагадаємо, 14 липня під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти Дональда Трампа пролунали постріли під час його виступу перед своїми прихильниками. Він, мабуть, отримав легкі поранення. У ході замаху на Трампа загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували нападника, який атакував передвиборчий мітинг експрезидента.